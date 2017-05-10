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10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:16

Emre Kınay'da tepkisini gösterdi

Oyuncu Emre Kınay Atatürk'e hakaret eden Hasan Akar'a Twitter hesabından çok sert mesaj yolladı.

Emre Kınay'da tepkisini gösterdi
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Emre Kınay'da tepkisini gösterdi
      Oyuncu Emre Kınay Atatürk'e hakaret eden Hasan Akar'a Twitter hesabından çok sert mesaj yolladı.TVNet'te yayımlanan “Derin Tarih” isimli programda Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan hakkında skandal sözlere imza atıldı. “Derin Tarih” dergisinin Latife Hanım konulu sayısının işlendiği “Latife Hanım Çankaya'nın ikinci first lady'si miydi” sunuşuyla hazırlanan programda, Afet İnan hakkında skandal ifadelerde bulunuldu.
   Atatürk'e hakaret eden Mustafa Armağan, Yavuz Bahadıroğlu ve Süleyman Yeşilyurt'un bu programının ardından Nurcuların Hocası Hasan Akar, Atatürk'ün annesini hedef aldı. Hasan Akar “Atatürk'ün annesi Selanik genelevinde çalışıyordu” şeklinde alçakça ifadeler kullandı.sözlerine karşılık Twitter'da çok sert bir mesaj paylaştı. Emre Kınay, “Şerefsiz!!! Eğer ispatlamazsan o kayıtları şerefsizsin! Görün iste! Kimlerin bitini kanlandırdınız! Neredeydiler, Kimden cesaret aldılar?” diye yazdı.
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