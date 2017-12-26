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"Eurovision’a gitmem için saçımı kestirip erkek mi olmam lazım?’"

Sanatçı Hande Yener yine gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

"Eurovision’a gitmem için saçımı kestirip erkek mi olmam lazım?’"

Sanatçı Hande Yener yine gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

26 Aralık 2017 Salı 07:20
"Eurovision’a gitmem için saçımı kestirip erkek mi olmam lazım?’"

"Eurovision’a gitmem için saçımı kestirip erkek mi olmam lazım?’"

   Sanatçı Hande Yener yine gündem yaratan açıklamalarda bulundu.Star olmasının nedenini hayranlarının yoğun ilgisi olduğunu söyleyen ünlü sanatçı ‘’Bu devirde sahte tıkla kendini star sanan pek çok kişi var ben sahte tıklar ile değil hayranlarımın sevgisi ile bu noktaya geldim işte bu yüzden çok şükür ki 2017 Telifmetre şampiyonu benim.’’ Dedi. 'Bu zamana kadar neden Eurovision'a gitmedin?' sorusuna ise "Ben zamanında çok istedim hatta teklif bile götürdüm gitmek için projem bile hazırdı çok sıkı bir çalışmayla inanılmaz bir show sunacaktım ama olmadı. Eurovision’a gitmem için saçımı kestirip erkek mi olmam lazım?’" dedi. Eurovision hayallerini rafa kaldırdığını ama kendisinin 2018 yılında İngilizce bir albümle dünya çapında bir çalışma hazırladığını belirten Kraliçe şarkısının hazır olduğunu ve çok iyi isimlerle çalıştığını söyledi. Konuşmasını ‘’ 2 senedir bu proje için hazırlanıyorum soundları her şeyi tamam Avrupa ve Amerika’da albümüm çıkacak. İnşallah bir Türk kızı nihayet dünyada bir şarkıyla ses getirecek ve Türk bayrağını her yerde dalgalandıracağım.’’ Devam ettirdi. "Aşk Her Zaman Kazanır" sloganıyla bu senenin kendi senesi olduğunu belirten Hande Yener bunun için 80 milyondan destek beklediğini söyledi.

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Son Güncelleme: 26.12.2017 07:18
Anahtar Kelimeler:
ErkekEurovizyonHande Yener
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