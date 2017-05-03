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03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:14

Evleniyorlar

  2002 Dünya Güzeli Azra Akın da evliler kervanına katılmaya hazırlanıyor.

Evleniyorlar
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Evleniyorlar
   2002 Dünya Güzeli Azra Akın da evliler kervanına katılmaya hazırlanıyor. Azra Akın, 2013 mayıs ayından beri beraber olduğu Atakan Koru'yla nikah masasına oturacak.
   Geçen hafta sonu sevgilisiyle samimi pozlar veren ve mutluluğu gözlerinden okunan Azra Akın, “Kısmetse evlilik planı yapıyoruz, çok mutluyuz” demişti.Dün yeni evleri için  perde alışverişinde görüntülenen Akın, “Bu yaz evlenmeyi düşünüyoruz” diyerek, tarih verdi. Hollanda doğumlu olan Azra Akın, düğünü Türkiye’de yapacaklarını vurguladı.
   Ünlü mankenin müstakbel eşiyle Türk örf ve adetlerine uygun telli duvaklı köy düğünü yapmak istediği ortaya çıktı. Ağustos ayında kıyılacak olan nikah damat Atakan Koru’nun memleketi Edirne Keşan’da yapılacak. Akın, daha önce sevgilisinin ailesinin yaşadığı Keşan’da kalmış ve müstakbel kayınpederi ve ailesiyle Yenimuhacir beldesinde bir restoranda görüntülenmişti.
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Azra AkınEvleniyor
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