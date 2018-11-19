Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Mustafa Cengiz
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti

Hadise'den dekolte  paylaşım

Şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından dekolteli fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Hadise'den dekolte  paylaşım

Şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından dekolteli fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:15
Hadise'den dekolte  paylaşım

Hadise'den dekolte  paylaşım
    Şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından dekolteli fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturan Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli fotoğrafıyla takipçilerinin nefesini kesti.Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, yatak pozuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

 

    Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünden yatakta çekilmiş dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Hadise paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Hadise'nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçi paylaşıma, "Tam adının hakkını veren bir paylaşım olmuş. Büyülendim." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bu kadının acilen sevgili bulması lazım ilgisizlikten ne yapacağını şaşırdı." yorumunu yaptı.


   
   Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile çok konuşulacak bir paylaşıma imza atmıştı. Hadise, Sibel Can'a özenerek eteğini kaldırdığı anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmıştı. Hadise'nin paylaşımına takipçileri büyük ilgi göstermişti.
Haberler

Hadise'den Sibel Can pozu
Hadise'den Sibel Can pozu
Hadise beyaz kıyafeti ile büyüledi
Hadise beyaz kıyafeti ile büyüledi
Hadise gül yaprakları içinde  
Hadise gül yaprakları içinde  
Hadise üstsüz fotoğrafını takipçileri ile paylaştı
Hadise üstsüz fotoğrafını takipçileri ile paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Hadise
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rihanna’nın Noel ruhu
Rihanna’nın Noel ruhu
İşte Beyaz Rusya'nın en güzel evli kadını
İşte Beyaz Rusya'nın en güzel evli kadını
Demi Rose kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine çekti
Demi Rose kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine çekti
Didem Soydan'dan ilginç paylaşım
Didem Soydan'dan ilginç paylaşım
Sosyetik güzelden cesur poz
Sosyetik güzelden cesur poz
"Flört ettiğim erkeklerle çok kısa sürede yatağa girdim"
"Flört ettiğim erkeklerle çok kısa sürede yatağa girdim"
Boyu kısa diye başrolü alamadı
Boyu kısa diye başrolü alamadı
Seda Akgül "Çirkin deyin, yaşlı deyin"
Seda Akgül "Çirkin deyin, yaşlı deyin"

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim