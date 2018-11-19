Hadise'den dekolte paylaşım

Şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından dekolteli fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturan Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli fotoğrafıyla takipçilerinin nefesini kesti.Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, yatak pozuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünden yatakta çekilmiş dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Hadise paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Hadise'nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçi paylaşıma, "Tam adının hakkını veren bir paylaşım olmuş. Büyülendim." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bu kadının acilen sevgili bulması lazım ilgisizlikten ne yapacağını şaşırdı." yorumunu yaptı.





Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile çok konuşulacak bir paylaşıma imza atmıştı. Hadise, Sibel Can'a özenerek eteğini kaldırdığı anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmıştı. Hadise'nin paylaşımına takipçileri büyük ilgi göstermişti.

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