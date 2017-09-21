Hiç bir şey olamıyorsan onurlu ol

Sanatçı Yeşim Salkım sosyal medya hesabından henüz küçük bir kızken babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımının altına babasıyla ilgili bir anısını da anlatan Yeşim Salkım yazdıklarından farklı bir anlam çıkarılmaması adına babasının hayatta olduğunu da not düşme gereği duydu.

İşte Yeşim Salkım’ın 14 yaşındayken başından geçen olay: “Benim öyle bir babam var ki bize hep doğruları söylemeyi öğretti. 14 yaşındaydım sanırım o zaman video yeni çıkmış, bir film kiralıyorsun ve sonra kasedi iade ediyorsun… Ben babamdan parayı alıp kaseti vermedim ve parayı da bir güzel yedim. Sonra 1 hafta kadar geçti üstünden babam dükkanın önünden geçerken sahibi babama ‘Dursun Bey nerede bizim video kaset’ demiş ‘O da yolladım ya Yeşimle’ demiş adam ‘Yok gelmedi’ demiş babama… Eve gelince beni kenara çekip sordu bende ona doğruyu söylemedim ‘Orada o yoktu başkası vardı, ona verdim’ dedim tabi babam durumu anladı ve bana güzel bir ceza verdi. İyiki vermiş ve dedi ki ‘Seni ipe de götürseler doğruyu söylemekten vazgeçme! Yalancı diyeceklerine onurlu desinler’ dedi. İşte ben böyle onurlu ve gururlu bir öğretmen kızıyım. Hata yapmaktan ve bunu söylemekten hiç korkmam gerekirse özrümü diler Allah’a hesap veririm ama söz ağzımdan bir kere çıkar çünkü damarlarda dolaşan o Arnavut kanı var ya… Zaten annem bana sürekli ‘ay bu kız aynı babaannesi’ der durur … Babam da sinir olur … Ne mutlu baba sizin kızınız olmuşum Ne mutlu ne çok hata ve yanlış yapmışım ve ne mutlu bana ipe götürseler hep senin sesin kulağımda olacak babam … Hiç bir şey olamıyorsan onurlu ol! Not: Babam hayatta çok şükür”

Sözcü