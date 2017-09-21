Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105324
ALTIN
146.596
DOLAR
3.4727
STERLİN
4.7284
EURO
4.1687
Real Madrid ligde ilk yenilgisini aldı
Real Madrid ligde ilk yenilgisini...
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru
Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru
TTF Kulüp Lisans Kurulu 8 takımın 3 puanını sildi
TTF Kulüp Lisans Kurulu 8...

Hiç bir şey olamıyorsan onurlu ol

 Sanatçı Yeşim Salkım sosyal medya hesabından henüz küçük bir kızken babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Hiç bir şey olamıyorsan onurlu ol

 Sanatçı Yeşim Salkım sosyal medya hesabından henüz küçük bir kızken babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

21 Eylül 2017 Perşembe 09:40
Hiç bir şey olamıyorsan onurlu ol

Hiç bir şey olamıyorsan onurlu ol

   Sanatçı Yeşim Salkım sosyal medya hesabından henüz küçük bir kızken babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımının altına babasıyla ilgili bir anısını da anlatan Yeşim Salkım yazdıklarından farklı bir anlam çıkarılmaması adına babasının hayatta olduğunu da not düşme gereği duydu.

İşte Yeşim Salkım’ın 14 yaşındayken başından geçen olay: “Benim öyle bir babam var ki bize hep doğruları söylemeyi öğretti. 14 yaşındaydım sanırım o zaman video yeni çıkmış, bir film kiralıyorsun ve sonra kasedi iade ediyorsun… Ben babamdan parayı alıp kaseti vermedim ve parayı da bir güzel yedim. Sonra 1 hafta kadar geçti üstünden babam dükkanın önünden geçerken sahibi babama ‘Dursun Bey nerede bizim video kaset’ demiş ‘O da yolladım ya Yeşimle’ demiş adam ‘Yok gelmedi’ demiş babama… Eve gelince beni kenara çekip sordu bende ona doğruyu söylemedim ‘Orada o yoktu başkası vardı, ona verdim’ dedim tabi babam durumu anladı ve bana güzel bir ceza verdi. İyiki vermiş ve dedi ki ‘Seni ipe de götürseler doğruyu söylemekten vazgeçme! Yalancı diyeceklerine onurlu desinler’ dedi. İşte ben böyle onurlu ve gururlu bir öğretmen kızıyım. Hata yapmaktan ve bunu söylemekten hiç korkmam gerekirse özrümü diler Allah’a hesap veririm ama söz ağzımdan bir kere çıkar çünkü damarlarda dolaşan o Arnavut kanı var ya… Zaten annem bana sürekli ‘ay bu kız aynı babaannesi’ der durur … Babam da sinir olur … Ne mutlu baba sizin kızınız olmuşum Ne mutlu ne çok hata ve yanlış yapmışım ve ne mutlu bana ipe götürseler hep senin sesin kulağımda olacak babam … Hiç bir şey olamıyorsan onurlu ol! Not: Babam hayatta çok şükür”

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Yeşim Salkım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biyolojik yaşım gereği ergenim
Biyolojik yaşım gereği ergenim
Yeni saç rengi binlerce beğeni aldı
Yeni saç rengi binlerce beğeni aldı
Sen "ar" damarını bağışla
Sen "ar" damarını bağışla
Mesut Özil'in sevgilisi ameliyata alındı
Mesut Özil'in sevgilisi ameliyata alındı
Kedicik yine yürekleri hoplattı
Kedicik yine yürekleri hoplattı
Ünlü oyuncunun Çeşme isyanı
Ünlü oyuncunun Çeşme isyanı
İç çamaşırıyla gövde gösterisi yaptı
İç çamaşırıyla gövde gösterisi yaptı
Çalınan hesabını geri aldı
Çalınan hesabını geri aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim