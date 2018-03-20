İngiliz güzelden Ronaldo itirafı

İngiliz güzel Rhian Sugden Ronaldo'yu reddettiğini açıkladı.Real Madrid'in süper starı ve 4 çocuk babası olan Cristiano Ronaldo, İngiliz model Rhian Sugden tarafından reddedildi.İngiliz model Rhian Sugden, Cristiano Ronaldo hakkında flaş bir iddia ortaya attı. Rhian Sugden, Ronaldo’nun kendisine attığı mesajları yayınladı ve yıldız futbolcuyu nasıl reddettiğini açıkladı. 31 yaşındaki model, Cristiano Ronaldo’nun kendisine şöyle cevap verdi: ‘Hoteldeyim, müsait olursan arayacağım” diye mesaj attı. Ben de Portekizli yıldıza ”Üzgünüm, bu akşam konuşamayacağım. Erkek arkadaşımla dışarı çıkıp, bir şeyler içeceğiz.Onun yanındayken gece 11’de bana mesaj atman hoş olmaz” cevabını verdim. Cristiano Ronaldo’nun Manchester United forması giydiği yıllarda Rhian Sugden ile arkadaş olduğu, ancak Ronaldo’nun Georgina Rodriguez ile beraber olmasının ardından da mesajlarına devam ettiği kaydedildi.

Sözcü