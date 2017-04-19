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19 Nisan 2017 Çarşamba 09:09

İrfan Değirmenci'nin evi kurşunlandı

 İrfan Değirmenci'nin evi kurşunladı.

İrfan Değirmenci'nin evi kurşunlandı
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Evi kurşunlandı
   İrfan Değirmenci'nin evi kurşunladı. Kanal D ekranlarında program yaparken siyasi düşüncesini meslek ilkelerine aykırı bir şekilde açıkladığı gerekçesiyle işinden uzaklaştırılan İrfan Değirmenci, o aşamadan sonra ‘Hayır’cılar cephesine katılmış ve gittiği pek çok yerde de insanlarla bir araya gelerek referandumda ‘Hayır’ çıkması için çalışmalarını sürdürmüştü.      
    Siyasi görüşünü açıklamaktan ve bunun için çalışmaktan geri durmayan İrfan Değirmenci’nin evi geride bıraktığımız akşam kurşunlandı. Sosyal medya hesabından yaşadığı olayın fotoğraflarını paylaşan sunucu polisin inceleme yaptığı sırada çektiği karelere; irfan-degirmenci-3 “Sabaha karşı evim kurşunlandı. Polis inceledi sağolsun, zabıt tutuldu. ‘Serseri kurşun’ ihtimali üzerinde duruyorlar. İyiyim. Telaşlanmayın” notunu düştü.
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Anahtar Kelimeler
Evi Kurşunlandıİrfan Değirmenci
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