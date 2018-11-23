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İşte Beyaz Rusya'nın en güzel evli kadını

Dünyanın en güzel evli kadını yarışmasına katılmak üzere Beyaz Rusya Belarus'ta düzenlenen yarışmayı Yekaterina Sakoviç kazandı.

İşte Beyaz Rusya'nın en güzel evli kadını

Dünyanın en güzel evli kadını yarışmasına katılmak üzere Beyaz Rusya Belarus'ta düzenlenen yarışmayı Yekaterina Sakoviç kazandı.

23 Kasım 2018 Cuma 10:08
İşte Beyaz Rusya'nın en güzel evli kadını

İşte Beyaz Rusya'nın en güzel evli kadını

    Dünyanın en güzel evli kadını yarışmasına katılmak üzere Beyaz Rusya Belarus'ta düzenlenen yarışmayı Yekaterina Sakoviç kazandı.Beyaz Rusya Belarus'ta evli kadınlar arasında düzenlenen güzellik yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

   Başkent Minsk'te düzenlenen yarışmanın finalinde bir kız çocuk sahibi olan 31 yaşındaki oyuncu ve gazeteci Yekaterina Sakoviç, Belarus'un en güzel evli kadını seçildi.

   Güzellik tacını devralan Sakoviç, ayrıca 2019'da Çin'de yapılacak "Dünyanın En Güzel Evli Kadını Yarışması'nda ülkesini temsil etme hakkını kazandı.Ülkenin farklı bölgelerinden 16 kadın katıldı. Yarışma izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünyanın En Güzel Evli Kadını Yarışması
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