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Kalçasına yaptırdığı estetik yüzünden oturamıyor

İngiltere'de yaşayan Star Delguidice fazla estetik yaptırmaktan oturamaz hale geldi.

Kalçasına yaptırdığı estetik yüzünden oturamıyor

İngiltere'de yaşayan Star Delguidice fazla estetik yaptırmaktan oturamaz hale geldi.

12 Mart 2018 Pazartesi 13:55
Kalçasına yaptırdığı estetik yüzünden oturamıyor

Kalçasına yaptırdığı estetik yüzünden oturamıyor

   İngiltere'de yaşayan Star Delguidice fazla estetik yaptırmaktan oturamaz hale geldi.İngiltere'de 200 estetik ameliyatı geçiren kadın, kalçasına yaptırdığı implantlardan sonra oturamadığını söyledi.İngiltere’de yaşayan Star Delguidice, estetik merakı yüzünden zor günler geçiriyor. Bugüne dek estetik ameliyatlar için 300 bin sterlin (1.5 milyon TL) harcayan 28 yaşındaki kadın, kalçasına yaptırdığı implantlar nedeniyle oturamıyor.Ülkede yayınlanan This Morning adlı TV programına katılan Delguidice, kalçalarının operasyondan sonra çok hassas olduğunu ve deforme olmasından korktuğu için oturmaktan kaçındığını söyledi.Ameliyatı kendisinin istediğini ancak kalçalarının tahmininden daha büyük olduğunu söyleyen Delguidice, yaşadığı travma nedeniyle terapiyi gittiğini söylüyor. İlk estetik ameliyatını 17 yaşında olan kadın, toplamda 200 kez bıçak altına yattı.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Star DelguidiceKalçasınaEstetik
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