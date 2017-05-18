Oyuncu Hande Erçel ödül aldığı gecede giydiği elbisesinini dekoltesi geceye damgasını vurdu.Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen Türkiye Gençlik Ödülleri törenine Hande Erçel’in derin dekoltesi damga vurdu. Hande Erçel aynı zamanda ödül töreninde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün de sahibi Türkiye Gençlik Ödülleri, önceki gün Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini bulduYılın en iyi kadın oyuncusu seçilen Hande Erçel, ödülünü Nuri Alço’nun elinden aldı. Ödülü alırken gülme krizine giren Hande Erçel, Nuri Alço’ya “Sizden ödül almak çok güzel” dedi.
Kıyafeti gecede daha çok konuşuldu
Oyuncu Hande Erçel ödül aldığı gecede giydiği elbisesinini dekoltesi geceye damgasını vurdu.
Oyuncu Hande Erçel ödül aldığı gecede giydiği elbisesinini dekoltesi geceye damgasını vurdu.Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen Türkiye Gençlik Ödülleri törenine Hande Erçel’in derin dekoltesi damga vurdu. Hande Erçel aynı zamanda ödül töreninde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün de sahibi Türkiye Gençlik Ödülleri, önceki gün Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini bulduYılın en iyi kadın oyuncusu seçilen Hande Erçel, ödülünü Nuri Alço’nun elinden aldı. Ödülü alırken gülme krizine giren Hande Erçel, Nuri Alço’ya “Sizden ödül almak çok güzel” dedi.