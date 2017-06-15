Oyuncu Elçin Sangu sosyal medyada makyajsız haliyle paylaştığı resim büyük beğeni topladı.Kiralık Aşk' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu Elçin Sangu, sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor.Instagram hesabından sıfır makyajlı havuz içinden fotoğraf paylaşan Elçin Sangu'nun paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Elçin Sangu'nun fotoğrafı yorumlara kapatması dikkat çekti.
Makjaksız haliyle bile binlerce beğeni aldı
Oyuncu Elçin Sangu sosyal medyada makyajsız haliyle paylaştığı resim büyük beğeni topladı.
Oyuncu Elçin Sangu sosyal medyada makyajsız haliyle paylaştığı resim büyük beğeni topladı.Kiralık Aşk' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu Elçin Sangu, sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor.Instagram hesabından sıfır makyajlı havuz içinden fotoğraf paylaşan Elçin Sangu'nun paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Elçin Sangu'nun fotoğrafı yorumlara kapatması dikkat çekti.