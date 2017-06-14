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14 Haziran 2017 Çarşamba 12:05

Meryem Uzelli'den küçülme kararı

Oynadığı diziler beklenen ilgiyi görmeyince güzel oyuncu Meryem Uzelli ekonomik olarak küçülme kararı aldı.

Meryem Uzelli'den küçülme kararı
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Meryem Uzelli'den küçülme kararı
   Oynadığı diziler beklenen ilgiyi görmeyince güzel oyuncu Meryem Uzelli ekonomik olarak küçülme kararı aldı.Başrolde oynadığı “Muhteşem Yüzyıl”ın ardından “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizinde yan rolde boy gösteren Meryem Uzerli’nin eski şaşalı hayatı geçmişte kalmış görünüyor. Kızı Lara ile tek başına yaşayan oyuncu, kendini ekonomik açıdan garantiye almak için harcamalarını azalttı. İlk iş olarak da evini değiştirdi.
Uzerli, 2015’te aylığı 8 bin dolara (28 bin TL) tuttuğu, iki yıllık kira bedelini peşin ödediği lüks villadan taşınmaya karar verdi. Ağustos’ta bitecek kira sözleşmesini yenilemeyen oyuncu, çok sevdiği Kemer Country’den ayrılmadı, aynı yerde daha küçük ve ekonomik bir ev buldu. Yeni evin aylık kirası 15 bin TL.
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Meryem Uzelli
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