Güzel oyuncu Neslihan Atagül sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşım ile bir kez daha adından söz ettirdi.

Neslihan Atagül'ün rekor kıran paylaşımı

Güzel oyuncu Neslihan Atagül sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşım ile bir kez daha adından söz ettirdi. Özel hayatına dair keyifli bir kareyi takipçileriyle paylaşan Atagül yeğeni ile birlikte girdiği jakuzide çekilmiş fotoğrafını ‘Canımın içi’ notuyla paylaştı. Neslihan Atagül’ün bu samimi ve keyifli paylaşımı 15 saatte yaklaşık 500 bin beğeni aldı.Bilindiği gibi Kadir Doğulu ile geride bıraktığımız yıl temmuz ayında dünya evine giren Neslihan Atagül sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden.