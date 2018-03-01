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"Piyasa iş bilmeyenlerle dolu"

Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni ünvanına sahip Tuğce Aral "piyasa işi bilmeyen, eğitimsiz kişilerle dolu" dedi

"Piyasa iş bilmeyenlerle dolu"

Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni ünvanına sahip Tuğce Aral "piyasa işi bilmeyen, eğitimsiz kişilerle dolu" dedi

01 Mart 2018 Perşembe 17:02
"Piyasa iş bilmeyenlerle dolu"

"Piyasa iş bilmeyenlerle dolu"

   Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni ünvanına sahip Tuğce Aral "piyasa işi bilmeyen, eğitimsiz kişilerle dolu" dedi.117 santimetrelik bacaklarıyla 'Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni' unvanını taşıyan Tuğçe Aral, "Her uzun boylu, bir ajansa kaydolup sonra model olduğunu iddia ediyor. Piyasa işi bilmeyen, eğitimsiz kişilerle dolu" dedi.

   Model olmak için uzun ve sancılı bir eğitim sürecinin geçmesi gerektiğini belirten Tuğçe Aral, "Kim model olmak istiyorsa mutlaka bunun eğitimini almalı. Hatta imkanı varsa bu eğitimi yurt dışında almalı" diyerek kendi fikrini de belirtti.İstanbul Moda Haftası gibi önemli organizasyonlarda ve yurt dışında podyumlara çıkan Tuğçe Aral sözlerine şöyle devam etti: "Mankenlik benim asıl mesleğim. Ama tabii müziğe de meraklıyım ve bu yönde de ilerlemeye devam edeceğim. Ayrıca estetikle kafayı bozmuş kadınları da anlamıyorum. Elbette birkaç küçük sihirli dokunuş yapılabilir ama bunu abartmak insanı güzelleştireceği yerde çirkinleştiriyor".

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Anahtar Kelimeler:
Tuğce Aral
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