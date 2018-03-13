Sahile indi, ortalık karıştı

Model Anastasia Kvitko Miami sahilini karıştırdı.Sosyal medyanın son dönemdeki en gözde ünlülerinden biri olan Anastasia Kvitko Miami'de görüntülendi.Rusya'nın Kaliningrad kentinde doğan ancak sonra modellik kariyeri için ABD'ye taşınan Anastasia Kvitko Miami'de denizin ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi23 yaşındaki model, ilginç mayokinisiyle meraklı üzerinde topladı.

Anastasia Kvitko'nun Instagram'da yaklaşık 8 milyon takipçisi bulunuyor.Anastasia Kvitko, kısa bir süre önce milyonlarca kadının kendisini kıskandığını ileri sürüyor.Kıvrımlı hatları nedeniyle Rus Kim Kardashian olarak nitelendirilen Anastasia Kvitko, Instagram'da milyonlarca erkek takipçisi olduğunu belirterek "İşte bu yüzden ben kadınlar arasında bir 'kıskançlık nesnesiyim'.

Birçok kadın benim fiziksel görüntümü kıskanıyor" diye konuşuyor.Sevgilisi olmadığını ancak çok sayıda aday olduğunu belirten Kvitko, Kim Kardashian'a benzetilmesinin de gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.Posta'nın haberine göre Kvitko "Belki kıvrımlı ve dolgun hatlarım yüzünden Kardashian'a benzetiliyor olabilirim ama aslında ondan çok farklıyım. Ben Kim Kardashian'dan daha sportmen bir görünüme sahibim" diye konuşuyor.