Seksenler dizisinin Mehmet bakkalı vefat etti

Kiralık Aşk ve Seksenler dizileriyle izleyicisi ile buluşan usta oyuncu Ayberk Atilla'dan üzücü haber geldi. Bir süredir kanseri tedavisi gören sanatçı yaşamını yitirdi.

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