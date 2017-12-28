Sinsirella ile zirveye yerleşti

Sanatçı Aylin Çoskun son parçası ile listeleri altüst etti.Sanatçı Aylin Coşkun'un iddialı şarkısı Sinsirella piyasaya çıkışının üçüncü haftasında radyolarda zirveye yer leşti. Parçaların radyolarda yayınlanma rakamları baz alınarak hazır lanan Radiomonitor ve Telifmet re listelerinde birinci sıraya yük selen şarkı, dinleyicilerden de tam not aldı. 160 kişilik dev bir kadro nun eşlik ettiği klibiyle de büyük ilgi gören Sinsirella'nın başarısı Aylin Coşkun'u mutlu etti.

Yeniasır