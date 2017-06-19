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19 Haziran 2017 Pazartesi 17:19

Tuba Büyüküstün'ün yeni sevgilisi ile fotoğrafları olay oldu

Ünlü oyuncu Tuuba Büyüküstün boşandıktan 14 gün sonra yeni sevgilisi ile yakalanınca olay çıkardı.

Tuba Büyüküstün'ün yeni sevgilisi ile fotoğrafları olay oldu
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Tuba Büyüküstün'ün yeni sevgilisi ile fotoğrafları olay oldu


Boşandıktan 15 gün sonra yeni sevgilisi ile Hürriyet muhabiri fotoğraflarını çekince, durum karakolluk oldu. İddiaya göre Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in adamları, Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak'ın elinden silah tehdidi ile fotoğraf makinasını gasp etti. İşte günün bomba olayı...

Onur Saylak ile evliliğini 14 gün önce noktalayan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Emirgan’da olay çıkardı. Büyüküstün ve 9 yaş küçük sevgilisini görüntüleyen muhabirin makinesi silah zoruyla elinden alındı.

ÖNCE TEHDİT SONRA GASP

Medyaradar’a gelen ilk bilgilere göre; Büyüküstün, kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Umut Evirgen ile fotoğrafları çekilince çılgına döndü. Evirgen’in sahibi olduğu ‘Gizli kalsın’ isimli mekanda gerçekleşen olayda, Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak önce ttehdit edildi, daha sonra silah zoruyla fotoğraf makinesi elinden alındı.

MUHABİR KARAKOLA GİTTİ
Olayın şokunu üzerinden atar atmaz İstinye’deki Pinar Mahallesi Polis Karakolu’na giden İsmail Bayrak’ın şikayetçi olduğu öğrenildi.  KAYNAK MEDYARADAR
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