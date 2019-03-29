Ünlü rapçiden şok açıklama "Erkekleri uyuşturu verip soydum"

Ünlü rapçi Cardi B magazin gündemine bomba açıklamalar yaptı.Geçtiğimiz yıl New York Moda Haftası'nda, meslektaşı Ninki Minaj'a ayakkabı fırlatarak magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü rapçi Cardi B, yaptığı olay itiraflarla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.Geçtiğimiz günlerde Grammy Ödül Töreni'nde yaptığı kalça dansıyla olay olan dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Instagram hesabından yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme oturdu.

Genç yaşlardan itibaren striptizcilik yaptığı bilinen 26 yaşındaki rapçi, geçmişinden mutluluk duymadığını itiraf ederken, geçmişte para kazanmak için tehlikeli yollardan geçtiğini söyledi.Paylaşımında, geçmişte erkeklere uyuşturucu vererek, onları gasp ettiğini söyleyen Cardi B, bazı rapçilerin bu hayat tarzını öven, iyi bir şeymiş gibi gösteren sözler yazdığını ama kendisinin bu hayattan kurtulduktan sonra, geçmişiyle asla gurur duymadığını, hatta şarkı sözlerine bile dikkat ettiğini açıkladı.

İşte, Cardi B'nin olay yaratan açıklamaları...'Hiçbir zaman mükemmel bir dünyadan geldiğimi ve mükemmel olduğumu iddia etmedim. Her zaman gerçeklerimi anlattım.Şiddeti, uyuşturucuyu ve hırsızlığı yücelten rapçi'ler var. Hayatta kalmak için işlemek zorunda hissettikleri suçlar. Ben hiçbir zaman müziğimde bunları yüceltmedim. Bunlarla gurur duymuyorum. Bunları yüceltmeme konusunda sorumluluk hissediyorumTercih yaptım, o zaman bu yola girdim, sınırlı seçeneğim vardı. O durumdan çıktığım için mutluyum"

(Haberler)