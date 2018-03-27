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Ünlü sanatçının eşi Miami'yi salladı

 Şarkıcı Serdar Ortaç'ı eşi tatil yaptığı Miami'de cesur paylaşımları ile tatilin keyfini çıkarıyor

Ünlü sanatçının eşi Miami'yi salladı

 Şarkıcı Serdar Ortaç'ı eşi tatil yaptığı Miami'de cesur paylaşımları ile tatilin keyfini çıkarıyor

27 Mart 2018 Salı 19:17
Ünlü sanatçının eşi Miami'yi salladı

Ünlü sanatçının eşi Miami'yi salladı

   Şarkıcı Serdar Ortaç'ı eşi tatil yaptığı Miami'de cesur paylaşımları ile tatilin keyfini çıkarıyor.Şarkıcı Serdar Ortaç'ın karısı Chloe Loughnan, şu sıralar arkadaşlarıyla birlikte ABD'nin Miami eyaletinde tatil yapıyor. Chloe Loughnan, yaptığı Miami tatili sırasında cesur paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.Bir süre önce Serdar Ortaç ile ayrılacağı yönünde haberler çıkan 26 yaşındaki İrlandalı Chloe Loughnan şu sıralar sıcak havanın keyfini Miami’de denize girerek ve güneşlenerek çıkarıyor. Genç kadın bu anları ise sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Serdar OrtaçChloe Loughnan
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