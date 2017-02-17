17 Şubat 2017 Cuma 14:48

Yatak görüntüleri ortaya çıktı

İzdivaç programlarında skandalların ardı arkası kesilmiyor.Bunlardan biri de daha önce de buna benzer olayların yaşandığı Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında gerçekleşti.