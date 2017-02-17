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17 Şubat 2017 Cuma 14:48

Yatak görüntüleri ortaya çıktı

İzdivaç programlarında skandalların ardı arkası kesilmiyor.Bunlardan biri de daha önce de buna benzer olayların yaşandığı Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında gerçekleşti.

Yatak görüntüleri ortaya çıktı
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Yatak görüntüleri ortaya çıktı
  İzdivaç programlarında skandalların ardı arkası kesilmiyor.Bunlardan biri de daha önce de buna benzer olayların yaşandığı Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında gerçekleşti.
Daha önce damat adaylarından Birkan ve Sevgi'nin yatak görüntüleri ortaya çıkmış ve büyük yankı uyandırmıştı.
    Şimdi benzer bir skandal daha yaşandı. Bu kez ortaya çıkan ve sosyal medyada elden ele dolaşan fotoğraftaki kişilerin damat adayı Birkan ve gelin adayı Esmira olduğu öne sürüldü.
   Posta’nın haberine göre Kanal yönetiminin konuyla ilgili ne açıklama yapacağı şimdiden merak konusu...

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Anahtar Kelimeler
İzdivaç ProgramlarıZuhal Topal
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