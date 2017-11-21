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Yıllara adeta meydan okudu

Oyuncu sunucu Ayşegül Aldinç ilerleyen yaşına rağmen sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile yıllara meydan okudu.

Yıllara adeta meydan okudu

Oyuncu sunucu Ayşegül Aldinç ilerleyen yaşına rağmen sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile yıllara meydan okudu.

21 Kasım 2017 Salı 14:23
Yıllara adeta meydan okudu

Yıllara adeta meydan okudu

   Oyuncu sunucu Ayşegül Aldinç ilerleyen yaşına rağmen sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile yıllara meydan okudu.Kariyerine şarkıcı olarak başlayan, sonrasında oyunculuktaki başarılarıyla öne çıkan Ayşegül Aldinç yaşıtlarının aksine sosyal medyayı çok daha faal olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Geride bıraktığımız Eylül ayında 60 yaşına giren Ayşegül Aldinç, hesabından ‘Yazdan kalan’ notuyla bir paylaşımda bulundu. Üzerinde göbeğini açıkta bırakan cesur bir kıyafetle objektiflere gülümseyen Aldinç’in bu karesi çok sayıda beğeni alırken şarkıcının yıllara meydan okuyan güzelliğine gelen yorumlar da dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Aldinç
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