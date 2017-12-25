Yüzünü gazetecilerden sakladı

Oyuncuyüzünden operasyon oldu.Güldür Güldür Show'da beğenerek izlediğimiz oyuncu İrem Sak, geride bıraktığımız akşam yakın arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.Bir anda muhabirlerin etrafını sarmasıyla neye uğradığını şaşıran İrem Sak, fotoğraflarının çekilmemesi için yüzünü montunun kapüşonuyla örtmeye çalıştı. Bir yandan fotoğraf makinelerinin görüntü almasını engellemeye çalışırken bir yandan da durumuyla ilgili açıklama yapmaya çalışan Sak, estetik operasyon geçirdiğini söyledi

Sözcü