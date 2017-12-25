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 Yüzünü gazetecilerden sakladı

Oyuncu İrem Sak yüzünden operasyon oldu

 Yüzünü gazetecilerden sakladı

Oyuncu İrem Sak yüzünden operasyon oldu

25 Aralık 2017 Pazartesi 08:53
 Yüzünü gazetecilerden sakladı

 Yüzünü gazetecilerden sakladı

   Oyuncu İrem Sak yüzünden operasyon oldu.Güldür Güldür Show'da beğenerek izlediğimiz oyuncu İrem Sak, geride bıraktığımız akşam yakın arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.Bir anda muhabirlerin etrafını sarmasıyla neye uğradığını şaşıran İrem Sak, fotoğraflarının çekilmemesi için yüzünü montunun kapüşonuyla örtmeye çalıştı. Bir yandan fotoğraf makinelerinin görüntü almasını engellemeye çalışırken bir yandan da durumuyla ilgili açıklama yapmaya çalışan Sak, estetik operasyon geçirdiğini söyledi

Sözcü

Son Güncelleme: 25.12.2017 06:04
Anahtar Kelimeler:
İrem Sak
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