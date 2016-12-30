Sular ne zaman gelecek, 30 Aralık Su kesintileri,

lçe : ATAŞEHİR SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : YENİŞEHİR MAH,İNÖNÜ MAH,İÇERENKÖY MAH,YENİ CAMLICA MAH,KAYIŞDAĞI MAH,MEVLANA MAH,MİMAR SİNAN MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 08:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 20:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : AVCILAR SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : YEŞİLKENT MH,ÜNİVERSİTE MAH,TAHTAKALE MAH,MERKEZ MAH,MUSTAFA KEMALPAŞA MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 09:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 20:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : ULUS MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 13:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 16:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : PINARTEPE MAH,ATATÜRK MAH,CUMHURİYET MAH,FATİH MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 13:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 20:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : BAYRAMPAŞA BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : YILDIRIM MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 13:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : BAŞAKŞEHİR BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : ZİYA GÖKALP MAH,İKİTELLİ OSB,ŞAHİNTEPE MAH,BAŞAK MAH,BAŞAKŞEHİR MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 29.12.2016 - 16:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 20:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : BAŞAKŞEHİR BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : KAYABAŞI MAH Açıklama : 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 11:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 14:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : BEYKOZ BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : RÜZGARLIBAHÇE MAH,SOĞUKSU MAH,ÇUBUKLU MAH,ACARLAR MAH Açıklama : BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 06:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 20:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : BEYKOZ BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : YAVUZ SELİM MAH,ÇENGELDERE MAH,ÇUBUKLU MAH,İNCİRKÖY MAH,ÇİĞDEM MAH,ÇİFTLİK MAH,KAVACIK MAH,GÜMÜŞSUYU MAH,GÖRELE MAH,FATİH MAH,SOĞUKSU MAH,BAKLACI MAH,RÜZGARLIBAHÇE MAH Açıklama : BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 08:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : YAKUPLU MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 10:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 14:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : GÜRPINAR MAH,DEREAĞZI MAH,ADNAN KAHVECİ MAH,MARMARA MAH,BEYLİKDÜZÜ OSB,BARIŞ MAH,CUMHURİYET MAH,BÜYÜKŞEHİR MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 13:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 20:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : BEYOĞLU BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ MAH,TOM TOM MAH,ÖMER AVNİ MAH,KEMANKEŞ MAH,ARAPCAMİ [YENİ CAMİ] MAH,HACI HÜSREV-İSTİKLAL MAH,HACI MİMİ MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 11:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : EYÜP BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : SİLAHTARAĞA MAH,SAKARYA MAH,TOPÇULAR MAH,İSLAMBEY MAH,YEŞİLPINAR MAH,RAMİ YENİ MAH,ESENTEPE MAH,DÜĞMECİLER MAH,EYÜP MERKEZ MAH,RAMİ CUMA MAH,KARADOLAP MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 12:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : G.O.PAŞA Etkilenen Mahalleler : SARIGÖL MAH,PAZARİÇİ MAH,MEVLANA MAH,ŞEMSİPAŞA MAH,YILDIZTABYA MAH,YENİDOĞAN MAH,KARAYOLLARI MAH,FEVZİ ÇAKMAK MAH,BAĞLARBAŞI MAH,MERKEZ MAH,KAZIM KARABEKİR MAH,KARLITEPE MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 12:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : GÜNGÖREN BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : TOZKOPARAN MAH,MEHMET NESİH ÖZMEN MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 09:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : KARTAL BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : UĞUR MUMCU MAH,SOĞANLIK YENİ MAH,ÇARŞI MAH,YAKACIK YENİ MAH,GÜMÜŞPINAR MAH,CUMHURİYET MAH,ORTA MAH,HÜRRİYET MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 08:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 20:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : MALTEPE BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : GÜLSUYU MAH,ZÜMRÜTEVLER MAH,ESENKENT MAH,GÜLENSU MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 09:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 20:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : PENDİK BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : ŞEYHLİ MAH,KURTKÖY MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 09:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 20:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : SANCAKTEPE BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : VEYSEL KARANİ MAH,FATİH MAH,AKPINAR MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 10:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 16:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : SANCAKTEPE BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : YUNUSEMRE MAH,YENİDOĞAN MAH,SAFA MAH,HİLAL MAH,MERVE MAH,MEVLANA MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 10:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 16:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : SİLİVRİ Etkilenen Mahalleler : ORTAKÖY MERKEZ MAH,KADIKÖY MAH,AKÖREN MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 09:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 16:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : ÜMRANİYE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : MEHMET AKİF MAH,NECİP FAZIL MAH,IHLAMURKUYU MAH,MADENLER MAH,ÇAKMAK MAH,ŞERİFALİ MAH,PARSELLER MAH,TEPEÜSTÜ MAH,AŞAĞI DUDULLU MAH,ADEM YAVUZ MAH,ALTINŞEHİR MAH,CEMİL MERİÇ MAH,ESENKENT MAH,ESENEVLER MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 15:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ÜMRANİYE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : YAMANEVLER MAH,İNKİLAP MAH,SİTE MAH,İSTİKLAL MAH,ATATÜRK MAH,NAMIK KEMAL MAH,KAZIM KARABEKİR MAH,TOPAĞACI MAH,ATAKENT MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 11:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 15:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : ÜSKÜDAR SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : MİMAR SİNAN MAH,MURAT REİS MAH,SELAMİ ALİ MAH,SALACAK MAH,KÜÇÜKSU MAH,KÜÇÜK ÇAMLICA MAH,MEHMET AKİF ERSOY MAH,KİRAZLITEPE MAH,ÇENGELKÖY MAH,ZEYNEP KAMİL MAH,İCADİYE MAH,ÜNALAN MAH,SULTANTEPE MAH,SELİMİYE MAH,YAVUZ TÜRK MAH,VALİDE I ATİK MAH,KÜPLÜCE MAH,BARBAROS MAH,BAHÇELİEVLER MAH,BULGURLU MAH,BEYLERBEYİ MAH,AHMEDİYE MAH,ACIBADEM MAH,AZİZ MAHMUD HÜDAYİ MAH,ALTUNİZADE MAH,KISIKLI MAH,KANDİLLİ MAH,KUZGUNCUK MAH,KULELİ MAH,CUMHURİYET MAH,BURHANİYE MAH,GÜZELTEPE MAH,FERAH MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ŞİLE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : TEKEKÖY MAH,YAKA MAH,SORTULLU MAH,KURFALLI MAH,OSMANKÖY MAH,İSAKÖY MAH,ŞUAYİPLİ MAH,İMRENLİ MAH,YAYLALI MAH,YAZIMANAYIR MAH,DEĞİRMEN ÇAYIRI MAH,GÖKSU MAH,BOZGOCA MAH,AKÇAKESE MAH,AĞAÇDERE MAH,KARABEYLİ MAH,KARACAKÖY MAH,KABAKOZ MAH,HACILLI MAH,HASANLI MAH Açıklama : SU ARITMA DAİ.BSK.BAĞLI TESİS.BAKIM VE CALISMALAR Başlama Tarihi : 29.12.2016 - 14:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:55:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : ŞİŞLİ SULAR NE ZAMAN GELECEK? Etkilenen Mahalleler : PAŞA MAH,DUATEPE MAH Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 15:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

, İstanbul'da elektrik kesintileri ve olumsuz hava şartları yüzünden su kesintileri hat safhaya ulaştı. Dünden itibaren rekor düzeye ulaşan kesintiler bugün daha da genişledi. 22 İlçede yüzden fazla mahalleye su verilemiyor.Elektrik kesintisinin gerekçe gösterildiği kesintilerde en çok gerekçe basınç düşüklüğü öne çıkıyorbugün su kesintileri yapılan ilçeleri ve mahallelerin isimlerini, suların geliş saatini açıkladı. Su kesintisi yapılan ilçeler ve suların geliş saati şöyle