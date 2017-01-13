Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ocak 2017 Cuma 19:25

Adil Kullanım Kotası'nı kaldıran bakan tarihe geçiyor

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, milyonlarca internet kullanıcısının kabusu haline gelen Adil Kullanım Kotası'nı kaldırarak, sektörde önemli bir adım atıyor. Bakan Arslan'ı sosyal medya kulanıcıları 'Son Kota Bükücü' ilan etti.

Adil Kullanım Kotası'nı kaldıran bakan tarihe geçiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Adil Kullanım Kotası'nı kaldıran bakan tarihe geçiyor


Türkiye'de milyonlarca internet kullanıcısını isyan ettiren Adil Kullanım Kotası Uygulaması Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın talimatıyla tarihe karışıyor.
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ücretini ödediği hizmete kota uygulayan internet servis sağlayıcılarından, en kısa sürede bu uygulamaya son vermelerini istidi. Bakan Arslan, çağrısında, internet servis sağlayıcısı şirketlerin altyapılarını önümüzdeki yılın sonuna kadar bu konuda hazırlamalarını istedi.

BTK VE BAKANLIĞA TEPKİ YAĞMIŞTI

İnternet üzerinden örgütlenen ve sayıları yüzbinleri geçen vatandaşlar Adil Kullanım Kotası'nın kaldırılması için son beş yıldır yoğun bir karşı kampanya süreci yürüttü. Change.org başta olmak üzere çok sayıda forum ve sosyal medya hesabı üzerinden yürütülen kampanyalara ilk olumcu cevabı Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan verdi. Arslan tüketicinin Adil Kullanım Kotası uygulamasıyla hizmet alırken cezalandırıldığını belirterek ISS'lerin durumu düzeltmesini istemişti.

ADİL KULLANIM KOTASI NEDİR?

BTK ve internet sersvis sağlayıcılarının belirlediği limiti aşanlar, ücretini ödediği hizmete konulan sınırlama olarak tarif ediliyor. Çoğu servis sağlayıcı şirket ilk etapta abonelerinin hızını düşürerek, parasını ödediği hizmet için adeta cezalandırıyor. Öte yandan devlet tarafından sübvanse edilen ücretsiz internet hizmeti alanlarda ise herhangi bir kısıtlama sözkonusu olmuyor.

Reklamlarında sınırsız, limitsiz internet paketleri pazarlayan ISS'ler, ulaştırma bakanlığının kendilerine tahsis ettiği limitler yüzünden bu uygulamaya can simidi gibi sarıldı.
İnternet hızları ve bant genişliği arttıkça, Adil Kullanım Kotası'nın daha fazla kâr getirdiğini farkeden ISS'ler, abonelerinden her aldıkları parayla ücretsiz internet kullanan milyonlarca kişiye internette adeta kök söktürüyor.
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Adil Kullanım Kotası
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüm internet trafiği polis takibine açılacak Tüm internet trafiği polis takibine açılacak
Cep telefonu yedek şarjı bomba gibi patladı, ağır yaralandı Cep telefonu yedek şarjı bomba gibi patladı, ağır...
Projeksiyon Evi Projeksiyon Perdesi Modelleri Projeksiyon Evi Projeksiyon Perdesi Modelleri
Vestel, Venus'le Sosyal Medya Kullanmayı Öğretiyor Vestel, Venus'le Sosyal Medya Kullanmayı Öğretiyor
Ateş böceğinden, deniz anasından elektrik üretilecek Ateş böceğinden, deniz anasından elektrik üretilecek
İTÜ'lü öğrencilerin yaptığı süper otomobil, yatırımcı bekliyor İTÜ'lü öğrencilerin yaptığı süper otomobil,...
Yukarı Çık

Tüm internet trafiği polis takibine açılacak
Türkiye'de tüm internet erişimi polis denetimine açık hale getiriliyor. İnternet servis sağlayıcısı...

Haberi Oku