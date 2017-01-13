Adil Kullanım Kotası'nı kaldıran bakan tarihe geçiyor

BTK VE BAKANLIĞA TEPKİ YAĞMIŞTI

Türkiye'de milyonlarca internet kullanıcısını isyan ettiren Adil Kullanım Kotası Uygulaması Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ın talimatıyla tarihe karışıyor.Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ücretini ödediği hizmete kota uygulayan internet servis sağlayıcılarından, en kısa sürede bu uygulamaya son vermelerini istidi. Bakan Arslan, çağrısında, internet servis sağlayıcısı şirketlerin altyapılarını önümüzdeki yılın sonuna kadar bu konuda hazırlamalarını istedi.İnternet üzerinden örgütlenen ve sayıları yüzbinleri geçen vatandaşlar Adil Kullanım Kotası'nın kaldırılması için son beş yıldır yoğun bir karşı kampanya süreci yürüttü. Change.org başta olmak üzere çok sayıda forum ve sosyal medya hesabı üzerinden yürütülen kampanyalara ilk olumcu cevabı Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan verdi. Arslan tüketicinin Adil Kullanım Kotası uygulamasıyla hizmet alırken cezalandırıldığını belirterek ISS'lerin durumu düzeltmesini istemişti.BTK ve internet sersvis sağlayıcılarının belirlediği limiti aşanlar, ücretini ödediği hizmete konulan sınırlama olarak tarif ediliyor. Çoğu servis sağlayıcı şirket ilk etapta abonelerinin hızını düşürerek, parasını ödediği hizmet için adeta cezalandırıyor. Öte yandan devlet tarafından sübvanse edilen ücretsiz internet hizmeti alanlarda ise herhangi bir kısıtlama sözkonusu olmuyor.Reklamlarında sınırsız, limitsiz internet paketleri pazarlayan ISS'ler, ulaştırma bakanlığının kendilerine tahsis ettiği limitler yüzünden bu uygulamaya can simidi gibi sarıldı.İnternet hızları ve bant genişliği arttıkça, Adil Kullanım Kotası'nın daha fazla kâr getirdiğini farkeden ISS'ler, abonelerinden her aldıkları parayla ücretsiz internet kullanan milyonlarca kişiye internette adeta kök söktürüyor.