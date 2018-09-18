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Kaspersky Lab'in Siber Güvenlik Yarışmasında Büyük Ödül 10 Bin Dolar

Kaspersky Lab, 'Secur'IT CUP adını verdiği yeni bir siber güvenlik yarışması başlattı. Tüm dünyadan 18 ile 28 yaş arasındaki öğrencilerin ve genç profesyonellerin davet edildiği yarışmada bireysel olarak veya takımlar halinde siber güvenlik sorunları çözülecek.

Kaspersky Lab'in Siber Güvenlik Yarışmasında Büyük Ödül 10 Bin Dolar

Kaspersky Lab, 'Secur'IT CUP adını verdiği yeni bir siber güvenlik yarışması başlattı. Tüm dünyadan 18 ile 28 yaş arasındaki öğrencilerin ve genç profesyonellerin davet edildiği yarışmada bireysel olarak veya takımlar halinde siber güvenlik sorunları çözülecek.

18 Eylül 2018 Salı 10:38
Kaspersky Lab'in Siber Güvenlik Yarışmasında Büyük Ödül 10 Bin Dolar

Kaspersky Lab'in Siber Güvenlik Yarışmasında Büyük Ödül 10 Bin Dolar

Kaspersky Lab, 'Secur'IT CUP adını verdiği yeni bir siber güvenlik yarışması başlattı. Tüm dünyadan 18 ile 28 yaş arasındaki öğrencilerin ve genç profesyonellerin davet edildiği yarışmada bireysel olarak veya takımlar halinde siber güvenlik sorunları çözülecek.

Yarışmada katılımcıların üç ana kategoride yer alan siber güvenlik sorunlarının çözümüne yardımcı olacak en iyi projeleri sunması beklenecek. Bu kategoriler İnternete Bağlı Sağlık, Nesnelerin İnterneti ve Kişisel Güvenlik olacak.

Kaspersky Lab Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetici Direktörü Amir Kanaan, "Secur'IT Cup, genç nesli siber güvenlik arenasını şekillendirme çalışmalarına dahil etme hedefi taşıdığımız bir girişim. Siber güvenliği sağlamada nasıl bir rol oynayabileceğimize dair fikirlerin paylaşılmasını destekliyoruz.Bu yarışma META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesindeki öğrenciler ve genç yetişkinlerin, karşılaştığımız karmaşık siber güvenlik sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için yaratıcılıklarını kullanabilecekleri harika bir fırsat." dedi.

Yarışma; 14 Eylül'de Singapur'da başladı ve ABD, Fransa ve Rusya gibi dünyanın çeşitli yerlerinde yapılacak bir dizi hackathon ile bağlantılı olarak düzenleniyor. Hackathon çalışmaları, benzer düşünen kişilerin bir araya gelip SecureIT Cup yarışmasına katılacak takımlar oluşturmaları için zemin hazırlayacak.

Uluslararası yarışmanın finalisti, finaller için Budapeşte'ye gidecek ve 10 bin dolarlık büyük ödülü kazanmak için mücadele edecek. Budapeşte seyahatinin tüm masrafları karşılanacak. Finalist, Kaspersky Lab ve diğer kurumlardan gelen güvenlik uzmanlarından oluşan bir jüriye fikirlerini sunacak.

Katılımcıların öncelikle projelerinin kısa bir tanıtımını göndermesi, ardından da finallere gitmeden önce jüri tarafından incelenmesi için detaylı bir tanıtım hazırlamaları gerekiyor.

Secure'IT Cup 2018'e katılım ve yarışma hakkında detaylar

Yarışmaya kaydolmak için katılımcıların dört aşamalı bir başvuru yapması gerekiyor:

Aşama 1 - Bu ana kayıt aşaması olacak. Katılımcıların internet üzerinden kayıt yaptırıp seçili temalara göre fikirlerini seçmeleri gerekli.

Aşama 2 - Ardından katılımcılar, inceleme için 1000 karakterlik metin veya bir video ile fikirlerini kısaca tanıtmalılar.

Aşama 3 - Daha sonra, katılımcılar fikirlerinin detaylı bir tanıtımını ve projenin prototipini göndermeli. Bunlar incelendikten sonra son listeye kalan katılımcılar Budapeşte'deki finallere davet edilecek.

Aşama 4 - Bu son aşamada, son listeye kalan katılımcıların tekliflerini veya fikirlerini jüri üyelerine sunmaları gerekiyor.

Yarışma 1 Eylül 2018 ile 4 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek. Finaller ise Macaristan, Budapeşte'de 29 ve 30 Kasım 2018 tarihlerinde yapılacak.

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