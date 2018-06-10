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Youtuber Oğuzhan Uğur, CNR Games Week'in son gün konuğu

Türkiye'de dijital oyun ve oyun ekipmanları konusunda düzenlenen en geniş kapsamlı fuar olarak öne çıkan CNR Games Week İstanbul'un 4 günlük maratonu bugün sona eriyor.

Youtuber Oğuzhan Uğur, CNR Games Week'in son gün konuğu

Türkiye'de dijital oyun ve oyun ekipmanları konusunda düzenlenen en geniş kapsamlı fuar olarak öne çıkan CNR Games Week İstanbul'un 4 günlük maratonu bugün sona eriyor.

10 Haziran 2018 Pazar 08:19
Youtuber Oğuzhan Uğur, CNR Games Week'in son gün konuğu

Youtuber Oğuzhan Uğur, CNR Games Week'in son gün konuğu


Türkiye'nin gençler arasında en popüler fuarı Games Week İstanbul bugün sona eriyor. 4 gündür devam eden Games Week İstanbul'un son konuğu ünlü Youteber Oğuzhan Uğur...


Teknoloji harikası dijital oyun ve ekipmanlarının sergilendiği Games Week İstanbul bugün kapılarını son kez açıyor. 4 gündür devam eden fuar bugün popüler bir konuğu hayranlarıyla buluşacak.  6 Haziran'da kapılarını açan ve 10 Haziran'da sona erecek olan CNR Games Week İstanbul, ünlü YouTube fenomenlerini ağırlamaya devam ediyor. Fuara son olarak YouTube'de yayımladığı videolarla ünlenen Oğuzhan Uğur katılacak. Türkiye pazarına CNR Games Week ile girmeye hazırlanan e-ticaret şirketi GearBest'in standını 10 Haziran saat 14.00'te ziyaret edecek olan Uğur, sevenleri ile yapacağı söyleşide bir araya gelecek.


Dünyanın ilk ısıtmalı soğutmalı koltuğu fuarda


CNR Games Week, oyunlarını rahat bir koltukta oynamak isteyenleri de unutmadı. Yerli oyun koltuk üreticisi XDrive'ın oyun tutkunları için özel olarak ürettiği hem ısıtmalı hem soğutmalı profesyonel oyun koltuğu ve masaj serisi oyuncu koltukları ziyaretçilerden tam not aldı. XDrive Oyuncu Koltukları Genel Müdürü Fatih Yalçın, oyuncuların bilgisayar başında uzun zaman geçirdiğini bu yüzden hem ısıtmalı hem soğutmalı dünyanın ilk profesyonel oyun koltuğunu ürettiklerini söyledi.

Ayrıca dünyada ilk masaj koltuğunu da ürettiklerine dikkat çeken Yalçın, "Masaj koltuğunun 8 ayrı titreme fonksiyonu var. Oyun severler uzun süre bilgisayar başında kaldığı için kan dolaşımının yavaşlama riski ile karşı karşıya. Masaj özelliğine sahip koltuklarımız kan dolaşımını hızlandırıyor. Böylece oyun severler ara vermeden oyunlarına istedikleri kadar devam edebiliyor" dedi.

Fatih Yalçın, normal fiyatı 2 bin 500 lira olan ısıtmalı ve soğutmalı koltuğu fuara özel 2 bin liradan satışa sunduklarını sözlerine ekledi.
 

Anahtar Kelimeler:
Games Week İstanbulCNR Games Week İstanbul
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