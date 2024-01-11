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Bodrum Mandalini Zincir Marketlerde

Bodrum Belediyesi tarafından ilçe genelindeki üreticilerden coğrafi işaretli Bodrum mandalini alımları yapılıyor.

11 Ocak 2024 Perşembe 11:28
Bodrum Mandalini Zincir Marketlerde






Bodrum Mandalini Zincir Marketlerde 

Bodrum Belediyesi ve S.S. Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) iş birliği ile üreticilere destek olmak ve markalaşmış Bodrum mandalinini tüketiciyle buluşturmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında mandalin alımları devam ediyor.

Üreticilerden gelen talepler doğrultusunda Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri tarafından mandalin bahçeleri geziliyor. Hastalıksız, uygun kalibrede ve reyon satışına uygun mandalinler seçildikten sonra alımı yapılıyor. 

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, haftalık sipariş miktarına göre kesim yapılan bahçelere boş kasalar bırakıyor. Üreticiler kendi hasatlarını gerçekleştirdikten sonra hasadı yapılan mandalinler Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından tartılarak satın alma işlemi yapılıyor. 

Satın alma işlemi yapılan Bodrum mandalinleri Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından zincir marketlere gönderilerek coğrafi işaretli ürün etiketiyle satışa sunuluyor.

Mandalin bahçelerinden tüm Türkiye’ye ulaşan ortak çalışma programı sayesinde, bahçe sahipleri yıllar sonra bahçelerinde aileleri ve dostları ile mandalin hasadı yapıyor, imece ruhunu tekrar canlandırıyor.  

Ayrıca çalışmalar kapsamında son 10 yılda ilk defa üreticiden 20 bin kilogram yeşil mandalin alımı da gerçekleştirildi.

Mandalinaların yere dökülmekten kurtardığı için Bodrum Belediyesine teşekkür eden mandalin üreticisi Dursun Dıngıl, sözlerine şu şekilde devam etti: “Mandalinaları kendimiz topluyoruz ve kasalıyoruz. Belediye ekiplerimiz de gerekli yerlere dağıtımını yapıyor. Basit gibi görünebilir ama bu mandalinaları yetiştirmek çok büyük emek istiyor. Umarım bundan sonra da bu hizmetler devam eder ve bu ürünler dışarı pazarlara da açılır. "

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yapılan çalışmalarla ilgili şunları söyledi: 

Kentimizin önemli bir simgesi, halkımız için gelir kapısı olan mandalin bahçelerinin betonlaşmaya yenik düşmemesi, ürünlerinin hak ettiği değeri bulması için mücadelemizi yıllardır sürdürüyoruz. Bu eşsiz ürünün adını daha çok kişiye duyurmaya ve üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Anahtar Kelimeler:
BodrumBodrum Mandalinası
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