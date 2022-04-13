Bursa Sepetli Vinç| Aday Vinç

Bursa sepetli vinç; sektörde adından sıkça söz ettiren firmamızın “Aday Vinç” bünyesinde hizmet veren donanımlı araçlarından birisidir. Diğer araçlarımızda olduğu gibi sepetli vinç kullanımı da profesyonellik isteyen bir iştir. Aksi halde eğitimsiz araç kullanmak tehlikeli bir hal alabilir ve maddi manevi pek çok zarara yol açabilir. Bu anlamda teknolojinin son gelişmelerini çalışmalarına yansıtan firmamız, eğitimli personelleri ile çalışmalarını seri bir şekilde sürdürmektedir.

Geniş araç filosu ve alanında uzman çalışanlarımız ile insan gücüyle taşınması neredeyse mümkün olmayan eşyalarınızı güvenli ve zahmetsiz bir şekilde taşımaktayız. Bu sayede insanlar iş ve güç kaybına uğramadan hem zamandan tasarruf etmekte hem de eşyalarının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamaktadır.



Hizmetimizin detaylarını https://adayvinc.com/ adresli sitemizden görebilirsiniz. Aday Vinç olarak, tüm hizmet detaylarını sizlerle paylaşmaktayız.

Sepetli Vinç Nedir?

Sepetli Vinç Avantajları Nelerdir?

Sepetli vinç; en az 20 metre, en fazla 72 metreye kadar uzanabilen ve ağır vasıta kamyonlar ile taşınan araçlardır. Çeşidine göre tercih edilerek en yüksek katlara bile rahatlıkla ulaşmaktadır. Kamyon arkasında katlanmış olarak gelen sistemin uç kısmında kapalı kafes bulunur. Bu kafes içerisindeki insan veya eşyayı korumak için özel olarak tasarlanmıştır. Sepetli vinç, kullanıma sunulduğu andan itibaren pek çok kolaylığı da beraberinde getirmiştir. İş güvenliği sağlanmış ve çalışma esnasında oluşan tehlikelerin önüne geçilmiştir.

Yüksek yerlerde çalışmanın mümkün olmadığı zamanlarda sepetli vinç kullanılması büyük bir kolaylık sağlamaktadır. İnsanlar bu sayede yüksek katlarda güvenli bir şekilde çalışmaktadırlar. Böylece hem çalışanın güvenliği sağlanmakta hem de işler aksamamaktadır. Bu anlamda zamandan tasarruf sağlanır ve kısa zamanda daha fazla iş yapılır.

Ağır malzemelerin taşınmasında da tercih edilen sepetli vinç, kolay bir şekilde istenilen yere eşyayı indirerek büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Bursa Sepetli Vinç Kullanım Alanları

Bursa sepetli vinç kullanım alanları oldukça geniştir. Firmamızdan talep ettiğiniz aracımızı, her türlü yükseklik ve ağır malzeme taşıma işleriniz için kullanabilirsiniz.