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Çalışanların dörtte biri iş değiştirmeyi düşünüyor

COVID-19 salgını koşullarında Türkiye’deki çalışanların %23’ü önümüzdeki 12 ay içinde yeni bir işe geçmeyi düşünüyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 10:13
Çalışanların dörtte biri iş değiştirmeyi düşünüyor

Türkiye’deki çalışanların yaklaşık dörtte biri salgın döneminde iş değiştirmeyi düşünüyor


Kaspersky'nin "İşin Geleceğini Güvence Altına Almak" başlıklı raporunda ortaya koyulduğu üzere, COVID-19 salgını koşullarında Türkiye’deki çalışanların yüzde 23’ü önümüzdeki 12 ay içinde yeni bir işe geçmeyi düşünüyor. İnsanların kariyer değişikliği için öne sürdükleri en büyük itici güçler arasında daha yüksek bir maaş alma arzusu (yüzde 50) ve daha iyi bir iş-yaşam dengesine kavuşmak (yüzde 46) yer alıyor.

İş piyasasındaki belirsizliklere rağmen insanlar yine de çalışmaya dair hırslarını koruyor. Türkiye’de çalışanların yüzde 60’ı pandemi koşullarında durumunu korumayı tercih etse de pek çok çalışan iş günlerini kişisel yaşamlarına daha iyi uyacak şekilde yeniden şekillendirme konusunda cesaret buluyor. Çoğu karantina ve uzaktan çalışma sürecinin ortasında kariyerlerinin geleceğini düşünmek, becerilerini geliştirmek veya yeni bir şeyler öğrenmek için daha fazla zamanları olduğuna inanıyor.

Seçim hangi yönde olursa olsun, iş değişiminin en büyük motivasyonu daha iyi maaş beklentisi olarak öne çıkıyor (yüzde 50). Ankete katılanların yüzde 46’sını motive eden ikinci en yaygın neden ise daha iyi bir iş-yaşam dengesine kavuşmak. Zira pandemi evde aileyle daha fazla zaman geçirme fırsatı sunmanın yanı sıra, kişisel ilgi alanlarını ve hobileri takip etmenin önemini ortaya çıkardı. Çalışanlar bu fırsatı kaybetmek istemiyor.

Maaş ve iş yaşam dengesinin ardından üçüncü öne çıkan neden ise daha değerli ve anlamlı bir role duyulan ihtiyaç (yüzde 29). 2020’de yaşananlar çalışanların mevcut rollerini yeniden düşünmelerine, zamanlarının değerini ve neye harcamak istediklerini fark etmelerine olanak tanımış gibi görünüyor.

Kaspersky'de B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, sonuçları şöyle yorumluyor: "Arzu ve yeteneklerini yeniden ele alan insanlar yeni bir çalışma gerçekliği yaratmanın peşinde. Ya işlerini değiştirecek ya da mevcut rollerinde kalarak uzaktan çalışmanın faydalarını ve kavuştukları rahat ortamı sürdürmek için çaba gösterecekler. Ancak bunu başarmak için çalışanların uygun bir tutum içinde olması, esnekliği öğrenmesi ve daha akıllı çalışması gerekiyor. Elbette bu noktada çalışma ortamlarını düzenlemek ve güvenlik için sorumluluk almak şart. Ne de olsa bu durum işverenlerin gözünde bir rekabet avantajı haline gelebilir.”

Kaspersky, işin geleceğinin neye benzeyeceğini ve insanların buna nasıl uyum sağlayacağını keşfetmek isteyenler için bir de macera oyunu hazırladı. "Geleceğinizi Sahiplenin” temalı oyun, oyuncuları bir iş gününe götürerek çalışanlara yardımcı olacak alışkanlıkları ve kararları ortaya koyuyor ve onları kendi geleceklerine sahip olmaya davet ediyor.

Kaspersky hakkında

Kaspersky, 1997 yılında kurulan dünya çapında bir siber güvenlik şirketi. Kaspersky’nin derin tehdit istihbaratı ve güvenlik uzmanlığı, dünya genelindeki işletmeleri, önemli altyapıları, devletleri ve tüketicileri korumak için güvenlik çözümlerini ve hizmetlerini sürekli olarak dönüştürüyor. Şirketin kapsamı güvenlik portföyü, sofistike ve gelişen dijital tehditlerle savaşmak için önde gelen uç nokta korumasını ve bir dizi özel güvenlik çözümünü ve hizmetini içerir. 400 milyondan fazla kullanıcı Kaspersky teknolojileri tarafından korunuyor ve 250.000 kurumsal müşterinin kendileri en önemli varlıklarını korumasına yardımcı oluyoruz. Daha fazla bilgi için www.kaspersky.com adresini ziyaret edin.  

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