Kaynak Enerji Kablosunun Özellikleri Çanta İnvertör Kaynak Makineleri İçin Neden Önemli?

Lincoln Electric Türkiye, belirlenen ölçütlerde üretilmesi gereken kaynak makinesi enerji kablosunun bu standartları taşımaması durumunda çok ciddi iş güvenliği riskleri doğurduğuna dikkat çekiyor. Kaynak makinelerinde enerji kablolarının önemi gibi konularda Lincoln Electric Türkiye’nin kaynak teknolojilerine dair tüm makaleler ve tüm ürünler www.askaynak.com.tr adresinden incelenebiliyor.

Sunduğu çözümler ve yayınladığı makalelerle sektör profesyonellerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren Lincoln Electric Türkiye, kaynak makinesi enerji kablolarının önemi konusunda sektörü yönlendirecek önemli noktaları vurguluyor. Yapılan çalışmalar; çanta invertör kaynak makinelerinin kullanım amaçları gereği sürekli hareket halindeki kaynakçılar için kolay taşınılabilir modeller olmaları gerektiğini gösteriyor. Sabit bir üniteyle kıyaslandığında kaynak makinesi ve tüm pense/şase kabloları birbirinden çok farklı fiziki şartlarda rahatlıkla operasyon yapabilmeyi mümkün kılıyor. Bakım ekipleri, tesisatçılar, tabela imalatçıları, montaj ustaları, sera imalatçıları, oto tamircileri gibi pek çok kaynaklı imalat ve tamir ustasının çok çeşitli ve zorlu şartlar altında çalışması gerektiğinden bütün bu işlemlere uzun soluklu cevap verebilecek kaynak enerji kablolarının tedarik edilmesinin büyük bir önem taşıdığı da rahatlıkla anlaşılabiliyor.

Yapılan testlerde kaynak makinesi enerji kabloları için belirlenen standartların kablonun malzemesi, esnekliği ve akım taşıma kapasitesi gibi temel özellikler olduğu bildiriliyor.

Kablo Malzemesi:

Bazı üreticiler maliyetleri düşürmek için PVC kaplı kaynak makinesi enerji kablosu imal ederek tüketicilerin kullanımına sunuyor. Ancak bu tip kaplama malzemeleri hem uzun bir kullanım ömrü sağlamıyor hem de iş güvenliği için gereken koşulları taşımıyor. PCV kabloları, zeminde temas edebilecek yağ ve su gibi iletkenlerin beraberinde kaynak çapağı sıçramaları ve sıcak taşlama çapakları ile kolayca zarar görebiliyor. Bu nedenle tüketicilerin kauçuk kaplı kaynak makinesi enerji kablosunu tercih etmeleri gerekiyor.

Esneklik:

Kauçuk kaplı kaynak enerji kablosunun esnekliğinin kaynakçıya sürekli farklı pozisyonlarda rahatça kaynak yapabilme olanağı sağlaması, kaynak pensesinin sert ve gergin bir tutuşa sebep vermeyecek esnekliklikte olması ve bununla beraber kablonun da olabildiğince sağlam olması gerekiyor. Çünkü inverter çanta kaynak makineleri, kullanım alanları gereği kaynakçının sürekli yer ve pozisyon değiştirebileceği operasyonları mümkün kılıyor bu yüzden kablolar makineden çekilirken sürekli olarak gerilip, bükülüp burulabiliyorlar. Bu zorlu şartlar altında dahi kablonun; içerisindeki iletken metal ve elektrik tellerinin dışarıya çıkmamasını sağlayacak sağlamlıkta tasarlanması gerekiyor.

Akım Taşıma Kapasitesi:

Çanta invertör kaynak makineleri kaynak makinesi enerjis kablosu ile tüketicinin kullanımına sunuluyor. Bu sebeple kaynak makinesi seçimi yapılırken kaynak kablolarının da özellikleri kontrol edilmeli ve kaynak makinesinin kapasitesine göre beraberinde verilen kaynak enerji kablolarının yeterli akım taşıma kapasitesine sahip olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.