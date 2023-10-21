Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Emekliye yüzde 50 zam için fazla umutlanmayın

Milyonlarca emekli yüzde 50 için umutla yeni yılı beklerken, SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan kötü haber geldi

21 Ekim 2023 Cumartesi 21:11
Emekliye yüzde 50 zam için fazla umutlanmayın






Emekliye yüzde 50 zam için fazla umutlanmayın

SGK Uzmanı Özgür Erdursun 2024 yılının ilk ayında emekliye gelecek olan zam oranının yüzde 50'nin altında olacağını söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, 2024 yılında yapılacak olan emekli maaşı zammına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Erdursun, "Emekli, 2024'de 7 bin 500 TL almaya devam eder" dedi.

Açıklamaları en çok takip edilen sosyal güvenlik uzmanlarından Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emeklileri üzdü.

Kök maaşa dikkat çeken Erdursun, en düşük emekli maaşının 7.500 TL değil 5.000 TL olduğunu vurgulayarak yüzde 50 zam yapılması halinde maaşlardaki değişikliğin ne olacağını anlattı.

KÖTÜ HABERİ VERDİ

Erdursun yaptığı açıklamada yeni yılda emekli aylıklarına gelecek olan zammı açıkladı. Emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan katsayılarda yapılacak değişikliklerin emeklilerin maaşlarını nasıl etkileyeceğini belirtti.

Özgür Erdursun, emekliye enflasyon farkı ve oransal artış (refah payı) toplamında yüzde 50 zam verilmesi halinde, kök aylığı 5.000 TL olan ve 7.500 TL’ye tamamlanan aylığı alan emeklinin 2024 yılında da 7.500 TL almaya devam edeceğini söyledi.

Emeklilerin yılbaşında alacağı zammın maaşları ne kadar etkileyeceğini SGK uzmanı Erdursun şöyle anlattı:

“Ocak ayında emekliye enflasyon farkı ve oransal artış toplamında yüzde 50 zam verilirse, kök aylığı 5.000 TL olan ve 7.500 TL’ye tamamlanan aylığı alan emekli 2024 yılında da 7.500 TL almaya devam eder. Çünkü bu durumda emekli aylığı artış katsayısı yüzde 50 artar ve bu katsayı sabit kalır.”

Anahtar Kelimeler:
EmekliEmekliye ZamEmekli Maaşına Zam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer Belediyesi en düşük maaşı 26 bin TL oldu
Sarıyer Belediyesi en düşük maaşı 26 bin TL oldu
Türkiye İsrail ilişkileri borsayı vurdou
Türkiye İsrail ilişkileri borsayı vurdou
Zeytinyağı ihracatı yasaklandı | Üreticinin umudu lisanslı depolarda
Zeytinyağı ihracatı yasaklandı | Üreticinin umudu lisanslı depolarda
Thomson Investment, Türkiye'ye yatırımlarını açıklıyor
Thomson Investment, Türkiye'ye yatırımlarını açıklıyor
Emekli ve memur 2024 maaşları zam oranı değişti
Emekli ve memur 2024 maaşları zam oranı değişti
Emeklilik sistemi değişiyor | Bağ-Kur gün sayısı düşüyor
Emeklilik sistemi değişiyor | Bağ-Kur gün sayısı düşüyor
Hamsi fiyatları Karadeniz'de 30 liraya kadar düştü
Hamsi fiyatları Karadeniz'de 30 liraya kadar düştü
2024 vergileri can yakacak | Yüzde zam geliyor
2024 vergileri can yakacak | Yüzde zam geliyor
Benzine zam geliyor | Savaş araç sahiplerini vuruyor
Benzine zam geliyor | Savaş araç sahiplerini vuruyor
Yanlış haberle Bitcoin 30 bin doları test etti
Yanlış haberle Bitcoin 30 bin doları test etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim