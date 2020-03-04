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Kerevitaş yatırımcısının yüzünü güldürdü, 2019 cirosu 2,5 milyar liraya ulaştı

Piyasa değerine göre Yıldız Holding’in halka açık ikinci büyük gıda şirketi olan Kerevitaş’ın geçtiğimiz yıl 343,6 milyon TL olan FAVÖK’ü 379,3 milyon TL’ye çıkarken; FAVÖK marjı %15,2 olarak gerçekleşti.

04 Mart 2020 Çarşamba 09:51
Kerevitaş yatırımcısının yüzünü güldürdü, 2019 cirosu 2,5 milyar liraya ulaştı

Kerevitaş yatırımcısının yüzünü güldürdü, 2019 cirosu 2,5 milyar liraya ulaştı

  • Türkiye’nin dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş, 2019 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna açıkladı. Buna göre, şirketin 2019 yılı konsolide cirosu, yüzde 3 oranında artışla 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK ise 379,3 milyon TL oldu. UFRS16 hariç olarak 2018 yılı ile kıyaslandığında, FAVÖK’te yüzde 9,8 artış gerçekleşti.
  • Yıldız Holding’in halka açık ikinci büyük gıda şirketi olan Kerevitaş’ın, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi’nin FAVÖK marjı %18,9 olarak gerçekleşirken Yağ İş Biriminin FAVÖK marjı yüzde 13,5 oldu.

Kerevitaş Gıda Sanayi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, 2019 yılında konsolidede 2,5 milyar TL’lik ciroya ulaştığını duyurdu. Piyasa değerine göre Yıldız Holding’in halka açık ikinci büyük gıda şirketi olan Kerevitaş’ın geçtiğimiz yıl 343,6 milyon TL olan FAVÖK’ü 379,3 milyon TL’ye çıkarken; FAVÖK marjı %15,2 olarak gerçekleşti. Bu sonuçlarla konsolide FAVÖK marjındaki iyileşme 100 baz puan oldu.

Kerevitaş’ın, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi’nde 2019’da FAVÖK marjı yüzde 18,9 olarak gerçekleşirken, Yağ İş Biriminin FAVÖK marjı %13,5 oldu. Bu sonuçlarla Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi’nin FAVÖK marjındaki iyileşme 340 baz puan olurken, Yağ İş Biriminin FAVÖK marjı geçen sene ile aynı kaldı.

Satış kanalının ve ürün portföyünün maliyet ve fiyat dengesinin doğru yönetilmesi karlılığa katkı sağladı

2019 yılında satış kanalının, ürün portföyünün maliyet ve fiyat dengesinin doğru yönetilmesi sonucu satış hasılatı artışının üzerinde faaliyet kârı büyümesi ve kâr marjı artışları gerçekleştirildi. Gerek yağ gerekse dondurulmuş gıda ve konserve iş biriminde sunulan yenilikler müşterilerin beğenisini kazanarak hane penetrasyonunu artırdı; SuperFresh, Bizimyağ ve Teremyağ olmak üzere ana markaların liderliğini pekiştirdi. Kerevitaş dondurulmuş gıda kategorisinde %56, yağ grubunda ise markalı pazarda %66 pazar payıyla yılı güçlü pazar lideri olarak kapattı.

Son Güncelleme: 04.03.2020 09:56
Anahtar Kelimeler:
KerevitaşBorsaFinansKerevitaş Ciro
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