Kripto para ile burs bağışında bulunmak mümkün mü?

Herkesin geleceğin finans dünyasında eşit haklara sahip olması ve merkeziyetsiz internet - dağıtık finans ürünleri ile bağlantı kurabilmesi amacıyla geliştirilen BiLira, son olarak kripto-yardımseverlik kullanımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve The Mindstone Yönetici Ortağı Tansel Kaya, bugün ilk burs gönderimini BiLira üzerinden yaptı. Kaya “Stabil kripto para altyapısı yardım ve burs gibi uygulamalar için alışılagelen platformlardan daha uygun bir yapı sunuyor. Özellikle EFT uygulamaları hem bağış süreçlerinde iki taraf için de kimi zaman ek masraf olabiliyor. Bu gibi süreçlerin bu sebeple kripto paralar veya elektronik paralar ile yürütülmesi çok efektif. Ayrıca bu şekilde yaptığınız yardımın kime ne şekilde ulaştığını görebilir ve harcanacağı noktaları sınırlayabilirsiniz”

BiLira’nın önemli misyonlarından biri, kar amacı gütmeyen kurum, kuruluş ve kişilere stabil kripto para birimi olarak sunacağı yararları anlatmak. BiLira CEO’su Sinan Koç “Kripto para ile burs bağışında bulunmak mümkün mü? amacımız, hayır kurumları tarafından sağlanan fonların verimliliğini ve doğrudan etkinliğini artırmak için kripto bazlı bağışları uygulamaya sokmak, bu yöntemle yardımseverliğin önündeki potansiyel engelleri kaldırmak” derken “Sosyal yardım etkisini azami düzeye çıkarmak için Türkiye’deki hayır kurumlarına kripto bağış kabulünü anlatmak ve sayısız avantajlarından yararlanmalarını sağlamak için projeler dizayn ediyoruz, onları da en kısa süre içerisinde paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

İlk bağış hareketinin ardından Twitter’da 10 üniversiteli öğrenciye daha burs bağışı yapıldı. Bağışların özellikle “doğrudan” ve “hızla” yapılabilmesi ilgi görüyor.Kripto para kullanılarak yapılan her bağış, hayır kurumları ve halk tarafından izlenebilir ve hesaplanabilir.

BiLira hakkında:

BiLira, dijital ortamda dijital para veya varlık olarak kabul edilen değerlerin alınıp satılması için kullanılır. Türkiye'nin Etherum ağı üzerinde Türk Lirası ile desteklenen ilk stabil kripto para birimidir. Bu, her zaman 1 Türk Lirası (TRY) karşılığında 1 BiLira (TRYB) satın alabilmeniz ve yine 1 BiLira’yı 1 Türk Lirası olarak nakit paraya çevirebilmeniz anlamına gelir.BiLira, Ethereum ağı üzerinde kurulmuş ve tüm ERC-20 standart dijital cüzdanları ile uyumludur. BiLira platforumu üzerinden alım ve satım işlemlerinizi gerçekleştirebilir, BiLira kripto paranızı dijital cüzdanınıza transfer edip dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz.Stabil kripto paraların, erişilebilir, hızlı, kullanışlı ve şeffaf finansal etkileşimler için kullanılması için geliştirilen teknolojisi ile BiLira, varlık destekli stabil kripto paralar aracılığıyla teminatlı itibari para birimlerini destekliyor ve blokzinciri teknolojisinin güvenliğini kullanarak yüksek işlem hacmi sağlıyor.