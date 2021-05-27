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ORYM, Özel Riskler Yönetim Merkezi adını aldı

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasa çerçevesinde, Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi, Özel Riskler Yönetim Merkezi adını alarak tüzel kişiliğe kavuşturuldu. 

27 Mayıs 2021 Perşembe 22:32
ORYM, Özel Riskler Yönetim Merkezi adını aldı

ORYM, Özel Riskler Yönetim Merkezi adını aldı

Geçtiğimiz hafta, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasa çerçevesinde, Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi, Özel Riskler Yönetim Merkezi adını alarak tüzel kişiliğe kavuşturuldu. 

Kobiler için Ticari Alacak Sigortası, Maden Çalışanları İçin Ferdi Kaza Sigortası ve Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Mali Sorumluluk Sigortası gibi, teminat bulunmasında zorluk yaşanan riskler için sigorta havuzları oluşturulmuştu. Bunlar, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi yapısıyla geçtiğimiz yıllara kadar farklı kurumların bünyesinde bulunan ve içerikleri, işleyişleri birbirinden farklı olan sigorta havuzlarıydı.


Hem uygulamada ortaya çıkan zorlukları ortadan kaldırmak, hem de sektöre ve sigortalılara daha doğru yapılandırılmış ve güven veren ürünler sunmak amacı ile ORYM’nin tüzel kişiliğe kavuşturulması ve yapılandırılması gerekiyordu. Bununla birlikte, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik reform paketinde sözü edilen Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın, bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesine ilişkin gerekli olan sürecin tamamlanabilmesi için “tüzel kişilik” gerekliliği de bu sayede sağlanmış oldu. 

Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin Ar-Ge merkezi haline getirilip, sigorta sektöründe teminat bulunmasında zorluk yaşandığı tespit edilecek riskler için, sigorta havuzlarının oluşturulması ve mevcut havuzlarla ilgili sürekli iyileştirmeler yapılarak, sigortalılara optimum faydanın sağlanması hedeflenmektedir. 

Özel Riskler Yönetim Merkezi, sektörün genel ihtiyaçları doğrultusunda, süreklilik arz eden teminat ihtiyaçlarına çözüm üretmek yaklaşımı ile hareket edecektir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başkanlığında oluşturulacak Yönetim Kurulu, 2019 yılında Türk Sigorta Sektörü’ne katkı sağlamak amacıyla kurulan ve ORYM’nin mevcut yönetici şirketi olan Türk Reasürans’ın katkıları ile Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin bu hedeflere ulaşması adına çalışmalara en kısa sürede başlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler:
ORYMÖzel Riskler Yönetim Merkezi
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