Son Anket | Emeklinin hali perişan, yüzde 3'ü çok mutlu





Türkiye yerel seçim için 10 gün sonra sandık başına gitmeye hazırlanırken, oy verme sırasında yoksul ve emeklilerin belirleyici rol oynayacağı yorumlarını güçlendiren son anket yayınlandı. Seçim anketlerinin yayınlanmasının yasaklandığı bir dönemde yayınlanan Türkiye genelindeki geçim şartlarını araştıran ankette ilginç veriler var. İşte o anketten önemli satırbaşları:

ANKET'İN KÜNYESİ

NG Araştırma halkın bakış açısından geçim şartlarını değerlendiren bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. 20 Şubat – 11 Mart 2024 tarihleri arasında 18 yaş üzeri 1737 kişinin katılımıyla Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmasının ilginç sonuçları var.



Son zamanlarda ardı ardına gelen zamlar ve zorlaşan hayat şartları birçoğumuzun gündeminde. Hemen her kesimden insanı etkileyen bu zamlar çok konuşulup tartışılıyor. Peki, yapılan zamlar halkın bakış açısından hayatı nasıl etkiledi? Alım gücü ne durumda? Ekonomik durumumuzdan ne kadar memnunuz? NG Araştırma olarak bu soruların cevaplarını öğrenmek için 20 Şubat – 11 Mart 2024 tarihleri arasında, benderimki.com aracılığıyla 18 yaş üzeri Türkiye geneli 1737 kişinin katıldığı bir kamuoyu araştırması yaptık. Yaptığımız araştırmaya katılanların çalışma durumları şu şekilde:

Aktif Çalışan : yüzde 48

İşsiz : yüzde 16



Ev Hanımı : yüzde 14Emekli (Çalışmayan) : yüzde 11Öğrenci : yüzde 6Emekli (Çalışmaya devam eden) : yüzde 5Emekliler geçinebiliyor mu?2024 yılında emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,25 oranındaki zam emeklilerin beklentisini karşıladı mı?