Tekstil sektöründe yerli ham madde maliyeti düşürüyor

Değişen tüketici tercihleri, sürdürülebilirlik endişeleri ve dijitalleşme gibi faktörler, firmaları yenilikçi ve rekabetçi çözümler bulmaya zorlamaktadır. Tekstil sektöründe yaşanan zorluklar hakkında açıklama yapan Hefa Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Şahinler, nitelikli eleman eksikliği, dış ticaret açıkları ve ekonomik dalgalanmaların önemine değindi.

"Avrupa ve Amerika gibi büyük pazarlarda stratejik adımlar çok önemli."

Tekstil sektörü ile ilgili konuşan Şahinler: ‘Tekstil sektörü, Türkiye ve dünya genelinde büyük bir öneme sahip. Son dönemde yaşanan dış ticaret açıklarıyla birlikte sektörde zorluklar yaşandı ancak ilerleyen dönemler için umut verici perspektifler ön plana çıkıyor. İç piyasada talebin artması, sektörümüz için kritik bir faktör. Aynı zamanda, maliyetlerdeki artışlar ve global pazarlardaki değişimlere rağmen toparlanma eğilimi göstermemiz sevindirici. Ancak, özellikle Çin gibi düşük maliyetli üretim bölgeleriyle rekabet etmek zor olabilir. Bu nedenle, yerli ham madde üretimini teşvik ederek maliyet avantajı sağlamak sektör için önemli. Sektörümüzün geleceği için Avrupa ve Amerika gibi büyük pazarlarda konumumuzu korumak için stratejik adımlar atmamız gerekiyor. Aynı zamanda, uzak pazarları da göz ardı etmeden, küresel ticaretin fırsatlarını yakalamalıyız. Tekstil sektöründe sürdürülebilirlik ve teknolojik yenilikler giderek daha önemli hale geliyor. Bu trendlere uyum sağlayarak, çevre dostu ve inovatif ürünlerle rekabet avantajı elde etmemiz mümkün.

"Sektörümüzün temel sorunlarından biri ‘haksız rekabet’."

Tekstil sektöründeki eksikliklere değinen Murat Şahinler: ’Sektörümüzün temel sorunlarından biri, ham madde fiyatlarındaki dalgalanmalar ve düşük maliyetli ürünlerden kaynaklanan haksız rekabet. Bu sorunların çözümü için politika yapıcıların hammaddelerin fiyat istikrarını sağlamak ve haksız rekabeti önlemek için adımlar atması gerekiyor. Ayrıca, nitelikli eleman eksikliği de ciddi bir sorun. Bu sorunu çözmek için eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak nitelikli elemanları yetiştirmeliyiz. Sürdürülebilir üretim yöntemlerine geçiş de sektörümüz için önemli bir zorunluluk. Nitelikli eleman eksikliği konusunda biz de etkileniyoruz. Bu durumu yönetmek için personel eğitim ve gelişim programları düzenliyoruz. Ayrıca, üniversitelerle iş birliği yaparak sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip mezunlar yetiştirmek için çalışıyoruz. Üniversite-Sanayi iş birliklerimiz de bu çabalarımızın önemli bir parçası. Suni deri ve kumaş üretimi alanında faaliyet gösteren Hefa Group olarak, sektördeki genel durumu değerlendirdiğimizde, son dönemde yaşanan küresel ekonomik dalgalanmaların etkilerini gözlemliyoruz. Tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar, hammaddelerdeki fiyat artışları ve talep değişimleri sektörümüzü de etkilemekte. Ancak, bu zorluklara rağmen, esnek bir yapıya sahip olmamız ve sürekli yenilikçi çözümler geliştirmemiz sayesinde bu zorlukların üstesinden gelmeyi başarıyoruz.’ sözlerine yer verdi.