Yerli sertifikalı tohumda hedef dünya ligi





Türk tarımının en önemli buluşma etkinliklerinden biri olan Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı öncesi düzenlenen toplantıda, yerli tohun üreticileri gelecekle ilgili hedeflerini açıkladı. Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu (IFAJ)ve Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) iş birliğinde gerçekleşen ve 21 ülkeden, 35 tarım gazetecisinin katıldığı "Avrupa ve Balkan Ülkeleri Tarım Gazetecileri Forumu"nda Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akcan, "Hedefimiz 2023 yılında 1.5 milyon ton sertifikalı tohum üreterek, dünya tohum sektöründe ilk 5'te yer almaktır.' dedi.



27-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, bu yıl 21 ülkeden 35 tarım gazetecisini , 4-8 Kasım 2019 tarihlerinde Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu (IFAJ) ve Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) iş birliğinde gerçekleşen "Avrupa ve Balkan Ülkeleri Tarım Gazetecileri Forumu"nda Antalya'da ağırladı.Bu özel buluşmada uluslararası basın temsilcileri; sektörle ilgili önemli panelleri takip ederken, Türkiye'de tarımın ve tohumculuğun geleceğini TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan'dan dinlediler.

Tarım, milli güvenlik konusu olarak da ele alınmalıdır...

Geleceğin stratejik unsurlarının gıda, su ve enerji olacağının altını çizen Başkan Akcan, "Bunun için gıda ve tarım sadece ekonomik ve sosyal olarak değil, millî güvenlik konusu olarak da ele alınmalıdır. Bu nedenle tarımsal üretim ve ticaret politikalarının önemi gittikçe artmaya devam edecektir. Tarım politikalarının sürdürülebilir olması için ortak akılla oluşturulması ve uygulanması çok önemlidir. Her zamankinden daha çok bilgi ve teknoloji üretmeye ve AR-GE'ye (araştırma-geliştirmeye) odaklanmamız gerekmektedir. TÜRKTOB ve alt birlikleri, tohumculuk sektörünün üretimi ve ticaretiyle, dünya ile uyumlu ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalışmaktadır." diye konuştu.

1,5 milyar dolar ile dünya tohum piyasasında 11. sıradayız...

2018 yılında ilk kez Türkiye tohum ihracatının ithalatı geride bıraktığını belirten Akcan, "İhracatımız ithalatımızı 20 milyon dolar geçmiştir. Dünyada tohum pazarının cirosu 2018 yılı sonu itibarıyla 60 milyar dolara yaklaşmıştır. Ülkemiz 1,5 milyar dolar ile dünya tohum piyasasında 11. sıradadır. Üretim süreçlerine, ıslah faaliyetlerimizi ve tohumluk dağıtım sistemimizi de eklediğimizde karşımıza 10 milyar dolarlık katma değer, 4 milyar dolarlık üretim değeri çıkıyor." diyerek çbirçok ülkeye göre Türk tohum sektörünün çok hızlı yol katettiğini ifade etti. Akcan "Hedefimiz 2023 yılında 1.5 milyon ton sertifikalı tohum üreterek, dünya tohum sektöründe ilk 5'te yer almaktır.' dedi.

86 ülkeye tohum ihraç ediyoruz...

Tohumun İzinde isimli bir sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını vurgulayan Başkan Akcan, "Kısa bir süre içinde 171 yerel çeşidimizi ulusal gen bankamıza kazandırdık. 43 bin profesyonel tohum yetiştiricisi çiftçimiz üretim yapmaktadır. Sertifikalı tohumluk üretimimiz 2018 yılında yaklaşık 1 milyon 60 bin tona ulaşmıştır. Tohum dış ticaretindeki gelişmeye baktığımızda ise 2006 yılında 47 milyon dolar olan ihracatın 2018 yılında 152 milyon dolara yükseldiğini görüyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin 86 ülkeye tohum ihraç etttiğini sözlerine ekleyen TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan, 2018 yılındaki ihracat rakamlarına göre Rusya, Ukrayna ve Irak'ın toplam ihracatın yaklaşık yüzde 35'lik kısmını oluşturduğunu, ithalatta ise Fransa, İtalya ve Hollanda'nın toplamda yüzde 35,2 pay ile ilk üçte yer aldığını kaydetti.

Endemik tohumlar olmazsa olmazımız...

Etkinliğe Rusya, Ukrayna, Gürcistan, İran, Irak, Ürdün, İsrail, Japonya, Kanada, Finlandiya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Avusturya, Fransa ve Pakistan olmak üzere 21 farklı ülkeden 35 uluslararası tarım gazetecisinin katıldığı toplantıda Başkan Akcan, tarım gazetecilerinin sorularını da yanıtlayarak, "Komşular tohum anlamında birbirini desteklemelidir. Biz özellikle ülkemize has ürünleri ıslah ediyoruz. Islah çeşitlerimizde verimli gördüğümüz, dünya pazarlarında rağbet görenlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Olmazsa olmazımız endemik tohum çeşitlerimiz. Bunların ıslahı ile yeni çeşitler oluşturabiliyoruz. Piyasa taleplerini memnun edecek yeni arayışlar içerisindeyiz." diyerek sözlerini noktaladı.

Growtech 90 binin üzerinde uluslararası ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor...

Tarım sektörünün birbirinden yenilikçi ürün ve hizmetlerinin tanıtılacağı, bu yıl 19.'su gerçekleşecek olan Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı; Antalya Expo Center'da 50 bin m2 alanda, 30'un üzerinde ülkeden 850'yi aşkın katılımcı marka ve 130'dan fazla ülkeden 90 binin üzerinde uluslararası ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.



Growtech Fuar Direktörü Engin Er: "Dünyanın dört bir yanından gelen tarım gazetecilerinin katıldığı bu önemli etkinliğe Growtech öncesi Antalya'da ev sahipliği yaptık."

Growtech'in, ihracat odaklı bir fuar olduğunun altını çizen Growtech Fuar Direktörü Engin Er, bu yıl 130'dan fazla ülkeden 90 binin üzerinde ziyaretçi ile 30'un üzerinde ülkeden 850'yi aşkın katılımcı markayı ağırlamaya hazırlandıklarına vurgu yaparak, fuar öncesi düzenlenen bu özel programın önemi hakkında şunları söyledi:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası tarım sektörü profesyonellerini Growtech Uluslararası Tarım Fuarı'nda buluşturacağız. Growtech fuarı sayesinde gerçekleşen ikili görüşmeler ile oluşan sinerji uzun soluklu ticari bağlantılara dönüşüyor. İşte bu nedenle fuarımızın daha da verimli geçmesi için 4-8 Kasım tarihlerinde Antalya'da uluslararası tarım gazetecilerinin bir araya gelmesi daha da önemli bir gelişme oldu. Çünkü, bu buluşmadaki panel ve yapılan tarımsal işletme ve sera gezileri sayesinde fuar öncesi dış basında kamuoyu yaratma, fuarımıza ve fuarda olacak etkinliklerimize dair ön bilgi paylaşma şansımız oldu. Bu da hem fuarımıza uluslararası arenada katkı sağlayacak, hem de Growtech olarak sektörün ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasına önemli katkı sunacak."



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