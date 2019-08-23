Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı, 2 ölü var

Hastaneye durumu ağır bir vatandaşı götüren ambulansın da karıştığı zincirleme kazada, 2 ölü 5 yaralı var..



Kütahya'da, ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı...

Kaza, Kütahya-Çavdarhisar Karayolu'nun Yalnızsaray Kavşağı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, isim ve plakaları henüz belirlenemeyen biri ambulans iki otomobil çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ambulansta taşındığı ve durumunun ağır olduğu belirtilen hasta ile otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.