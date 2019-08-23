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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı, 2 ölü var

Kütahya Yalnızsaray Kavşağı'nda ambulans ile iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı var.

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı, 2 ölü var

Kütahya Yalnızsaray Kavşağı'nda ambulans ile iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı var.

23 Ağustos 2019 Cuma 07:52
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı, 2 ölü var

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı, 2 ölü var

Hastaneye durumu ağır bir vatandaşı götüren ambulansın da karıştığı zincirleme kazada, 2 ölü 5 yaralı var..


Kütahya'da, ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı...

Kaza, Kütahya-Çavdarhisar Karayolu'nun Yalnızsaray Kavşağı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, isim ve plakaları henüz belirlenemeyen biri ambulans iki otomobil çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ambulansta taşındığı ve durumunun ağır olduğu belirtilen hasta ile otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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