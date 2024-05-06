Şehit Mustafa Cambaz fotoğraf yarışması başvuruları başladı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen “Şehit Mustafa Cambaz” fotoğraf yarışmasının üçüncüsü için başvurular başladı. Yeni Şafak gazetesi tarafından düzenlenen yarışmada, 4 temel kategoride verilecek ödüllerin yanında 2 özel kategoride de ödül takdimi yapılacak. 6 Mayıs günü başvuruların açıldığı yarışma, 7 Haziran tarihine kadar fotoğraf tutkunlarını bekliyor olacak.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan foto muhabiri Mustafa Cambaz anısına yapılan yarışmanın üçüncüsü, 4 temel kategoride gerçekleştirilecek. 6 Mayıs tarihinde başvuruların başladığı yarışmanın Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü kategorisine ek olarak başvurunun olmadığı, Yeni Şafak gazetesi tarafından seçilecek Gazze ödül ödülü de bulunuyor.

Yarışma, 14 kişiye toplamda 800.000 TL ödül dağıtacak. Yarışmanın ödül töreni Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleşecek.

7 Haziran’a kadar fotoğrafları kabul eden yarışmaya, https://mustafacambazfotografyarismasi.com/ adlı internet sitesinden başvuruluyor.

Yarışma Dört Kategoride Gerçekleşiyor

Yarışma, 2023’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları, Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar, Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi – Serbest Haber), Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi – Serbest Haber) adlı 4 temel kategoride gerçekleştiriliyor.

Her bir kategorinin birincisi için 80.000 TL, ikincisi için 55.000 TL ve üçüncüsü içinse 35.000 TL ödül verilecek.

Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü

Şehit Mustafa Cambaz’ın hatıraları, geçmişten bugüne süregelen yolculuklarında yeniliklere kapı araladı. Bu yolculuğu takip ederek Cambaz’ın yarıda kalan hikâyesini tamamlayan yarışmanın özel ödülü, geçtiğimiz yıl Ayasofya temasında gerçekleştirilmişti.

Yarışmanın bu seneki Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü ise eski adıyla Yassıada olarak bilinen Demokrasi ve Özgürlükler Adası temasıyla gerçekleştirilecek. Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü kapsamında yarışmacılardan, 2021 yılında açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın fotoğrafları bekleniyor.

Şehit Mustafa Cambaz’ın Hayatı

Aslen Batı Trakya doğumlu olan Şehit Mustafa Cambaz, Yaptığı işi “kayıt fotoğrafçılığı” olarak tanımlayan, 2000’li yıllardan itibaren tüm Türkiye’yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekip ulu camileri kayıt altına alan ve 15 Temmuz’da FETÖ’nün hain darbe girişiminde yüzlerce vatandaşımız gibi şehit olan Mustafa Cambaz, Yeni Şafak foto muhabiriydi.

Foto muhabiri Mustafa Cambaz, ulu camiler, çeşmeler ve tarihi eserlerin fotoğraflarını çekmeyi çok seviyordu. Kadrajına 10 binin üzerinde fotoğraf giren Mustafa Cambaz’ın adına 3.sü düzenlenen yarışmanın yanında, Cambaz’ın kadrajına yansıyan kareler de çeşitli aralıklarla sergilenmişti.