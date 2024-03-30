Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İsmail Ağa'da tartışma büyüyor | Cemaat Babamın Malıdır

İsmail Ağa Cemaati'nde post kavgası giderek derinleşiyor. Tarikatın kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yakınları Cübbeli Ahmet'e ateş püskürüyor.

30 Mart 2024 Cumartesi 23:22
İsmail Ağa'da tartışma büyüyor | Cemaat Babamın Malıdır






İsmail Ağa'da tartışma büyüyor | Cemaat Babamın Malıdır

İsmail Ağa tarikatı içinde tartışma büyüyor. Cübbeli Ahmet Hoca'nın ihraç edildiği açıklamalarının ardından Ahmet Ustaoğlu'nun 'Cemaat Babamın Malıdır' sözleri tepkilere neden oldu


Fatih'in yeni kuşak tarikatçileri arasında post kavgasında tehditler havada uçuşurken cemaatçiler arasındaki tartışmalar yeni bir boyut kazandı. 

İsmailağa Cemaati’nin kurucu Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, “Cübbeli hoca babamdan intikam almak mı istiyor? Hiç kimse bu yorumu yapmıyor. Bu lafla beraber ihvanı ikiye böldün” dedi.


Tarikatçılar arasında çatışma büyüyor. İsmailağa Cemaati, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Cübbeli Ahmet’le hiçbir bağlarının kalmadığını bildirdi. Açıklamada Cübbeli Ahmet’in ‘tarikatın mahremini ortaya saçtığı’ belirtildi.

"NASI İHRAÇ EDECEK"

Cübbeli Ahmet bu açıklamaya; “"Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin. Hasan Efendi nasıl Mahmud Efendi'nin müridiyse ben de Mahmud Efendi'nin müridiyim, mürit müridi nasıl ihraç edecek” yanıtını verdi.


"BABAMDAN İNTİKAM ALMAK MI İSTİYOR"

İsmailağa Cemaati’nin kurucu Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet hakkında yeni bir açıklama yaptı. Cübbeli Ahmet’in cemaati böldüğüne yönelik iddiaları dile getiren Ustaosmanoğlu, “Cübbeli hoca babamdan intikam almak mı istiyor? Hiç kimse bu yorumu yapmıyor. Bu lafla beraber ihvanı ikiye böldün. Birçok insan cemaatinden koparılmaya mı çalışılıyor? Yanlış yaptılar. Efendi hazretlerini sevdiğini iddia ediyor. Sevdiğini iddia eden insan cemaati kendine mal etmez. Cemaat babamın malıdır. Zorun ne senin? Benim yakınlarından herhangi birisine bir şey olduğu takdirde azmettirici olarak onu göstereceğim” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk halkı sandık başında buluşuyor | 61 milyon seçmen oy verecek
Türk halkı sandık başında buluşuyor | 61 milyon seçmen oy verecek
İstanbul Vakfı'ndan bayram hediyesi
İstanbul Vakfı'ndan bayram hediyesi
Köylülerin tarlası 'Kupon arazi' diye satışa çıkarıldı
Köylülerin tarlası 'Kupon arazi' diye satışa çıkarıldı
Şükrü Genç, Sarıyer'de Tonyalı Raci Yeşilbaş'ın adını ölümsüzleştirdi
Şükrü Genç, Sarıyer'de Tonyalı Raci Yeşilbaş'ın adını ölümsüzleştirdi
Marmara Gölü’nün tarım alanına dönüştürülmesine Tepki 
Marmara Gölü’nün tarım alanına dönüştürülmesine Tepki 
Kuvars izni ile altın arayacaklar | Dağlarımız delik deşik
Kuvars izni ile altın arayacaklar | Dağlarımız delik deşik
Teknoloji atıklarında Türkiye'nin kaybı milyarlarca dolar
Teknoloji atıklarında Türkiye'nin kaybı milyarlarca dolar
Kredi ve kredi kart borcununu ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 11 arttı
Kredi ve kredi kart borcununu ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 11 arttı
ÇYDD Gençlik, 15'nci kez Çanakkale Şehitler Abidesi'nde buluştu
ÇYDD Gençlik, 15'nci kez Çanakkale Şehitler Abidesi'nde buluştu
Çiller'in arazisine AKP kıyağını, İBB mahkeme kararıyla durdurdu
Çiller'in arazisine AKP kıyağını, İBB mahkeme kararıyla durdurdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim