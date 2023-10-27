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Sinop KYK Müdüründen utanç verici savunma

Türkiye, Aydın'da yaşanan asansör faciasında can veren Zeren Ertaş'ın acısını yüreğinde hissederken, Sinop'ta sorumsuz KYK yurdu müdürünün sözleri duyanları şoke etti.

27 Ekim 2023 Cuma 14:01
Sinop KYK Müdüründen utanç verici savunma






KYK Müdüründen Skandal Sözler | Korkuyorsan asansöre binme

Gencecik evlatlarını güvendikleri için 'Devlet Yurduna' teslim eden aileler, devletin görevlendirdiği sorumsuz müdürün şoke eden sözleri karşısında şaşkına döndü. KYK yurtlarında aylardır bütçe yetersizliği yüzünden kısılan yemekler, düşük internet hızı, yatakhanelerin berbat görüntüleri sosyal medyada öğrencilerin paylaşımlarına konu olurken, Aydın'da meydana gelen asansör faciasının ardından tepkilerini dile getiren öğrencilere Sinop KYK yurdu müdürü gençlere yönelik yaptığı konuşma utanç verici bulundu.

Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu Müdürü, dün asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş için eylem yapan öğrencilere "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" sözlerini sarf etti. Yurt müdürünün sözleri, büyük tepki çekti.


Aydın’daki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörden çıkmaya çalışan Zeren Ertaş'ın (22) sıkışarak hayatını kaybetmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Facianın ihmal sonucu yaşandığının ortaya çıkmasının ardından, yurt genelinde üniversite öğrencileri KYK yurtlarındaki koşulları protesto etti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ!

Sinop'ta da Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu'nda öğrenciler dün akşam eylem yaptı.

Yurdun Müdürü ise, öğrencilere "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" sözlerini sarf etti. Müdürün sözleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Anahtar Kelimeler:
KYKSinopYurt Müdürü
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