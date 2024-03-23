Deprem olmadan yıkıldı | Güngören'de balkon çöktü

Depremi beklemeden dökülen binalar vatandaşların hayatını riske atıyor. İstanbul Güngören'de 6 katlı binanın 5. katında bulunan dairenin balkonunda çökme meydana geldi. Çökme sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, belediye ekipleri tarafından daire sakinleri binadan tahliye edildi. Bu arada balkon demirlerini gören vatandaşlar binayı yapan müteahhide tepki gösterdi.



Akıllara durgunluk veren oay, bugün saat 18.30 sıralarında Güngören Merkez Mahallesi Refah Sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi.

6 katlı binanın 5. katında dün akşam saatlerinde balkondan sesler gelmeye başladı. Bugün saat 18.30 sıralarında seslerin geldiği balkonda çökme meydana geldi.

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Çöken balkonun parçaları alt kattaki balkona da zarar verirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralana olmadı.

Belediye ekiplerinin olay yerine gelmesi ile kapatılan sokakta, bina sakinleri tahliye edildi.

Yapılacak incelemelerin ardından, yurttaşların dairelerine girip girmeyeceklerine karar verilecek.

"DEPREM OLDUĞUNU ZANNETTİM"

Mahalle sakini Kadir Ünal, "Saat 18.30 civarı bir ses geldi. Aşağı indim, zannettim ki deprem oldu. Karşı binanın balkonu çökmüş. Kimse yoktu, çok şükür kimseye bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

