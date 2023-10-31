Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
sisli
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Hacettepe yurdunda intihara savcılık soruşturması

Ankara'da Hacettepe Tıp'ta okuyan bir öğrencinin dün akşam saatlerine doğru intihar ettiği iddia edildi. Tıp öğrencisinin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

31 Ekim 2023 Salı 11:29
Hacettepe yurdunda intihara savcılık soruşturması






Hacettepe yurdunda intihara savcılık soruşturması

Ankara'nın en köklü öğrenci yurtları arasında yer alan ve yoğun olarak Tıp Fakültesi öğrencilerinin barındığı Hacettepe Öğrenci yurdundaki intihar olayı çok yönlü soruşturuluyor


Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan bir genç bugün yurt odasında ölü bulundu. Öğrencinin intihar ettiği iddia ediliyor. 

Bir süredir kendisine ulaşılamayan öğrenci İ.E.'nin ailesi tarafından yurdun arandığı ve yurt görevlilerinin öğrencinin odasına girdiğinde öğrencinin cansız bedeniyle karşılaştığı ifade ediliyor. 

Olay yerine savcı gelirken öğrencinin intihar ettiği iddia ediliyor. 

Öğrencinin ölüm nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken kesin ölüm nedeninin yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkacağı ifade ediliyor.

Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu belirten İ.E.K'nın Sıhhiye Öğrenci Evleri olarak bilinen Hacettepe Öğrenci Yurdu'nda kaldığı belirtiliyor. 

Anahtar Kelimeler:
Hacettepeöğrenci Yurduİntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir yıl süreyle alkol almayanlar nelere tanık oluyor?
Bir yıl süreyle alkol almayanlar nelere tanık oluyor?
Eslem Zehra Cinayeti | Kabloya asılı halde bulundu
Eslem Zehra Cinayeti | Kabloya asılı halde bulundu
Avukat Feyza Altun'u, 10 kişlik listenin başına koymuşlar
Avukat Feyza Altun'u, 10 kişlik listenin başına koymuşlar
McDonald's şubesine tekbirle molotof attı
McDonald's şubesine tekbirle molotof attı
Kız öğrenci yurduna taciz eden iki kişi gözaltında
Kız öğrenci yurduna taciz eden iki kişi gözaltında
Türk bayrağına İstiklal Caddesi'nde çirkin saldırı
Türk bayrağına İstiklal Caddesi'nde çirkin saldırı
Markette kasiyer kıza saldıran maganda yakalandı
Markette kasiyer kıza saldıran maganda yakalandı
Bekara ev kiralayan emlakçıya satırla saldırdılar
Bekara ev kiralayan emlakçıya satırla saldırdılar
Türk milleti Cumhuriyeti kutlarken onlar bakın ne yaptı
Türk milleti Cumhuriyeti kutlarken onlar bakın ne yaptı
İntörn doktor Nidanur'u vuran şahsının ifadesi pes dedirtti
İntörn doktor Nidanur'u vuran şahsının ifadesi pes dedirtti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim