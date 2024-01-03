KYK burslarını protesto eden öğrencilere ülkücüler saldırdı
KYK kredilerini protesto eden öğrencilerin İstanbul Üniversitesi yakınlarında bildiri dağıtma girişimi saldırıya uğradı. KYK'yı protesto eden bildiriler dağıtan öğrencilere Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen grup saldırdı.
İstanbul Beyazıt yakınlarında Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun verdiği günlük 66 liralık krediyi protesto ederek 'Geçinemiyoruz' bildirisi dağıtan öğrencilere ülkücüler saldırdı.
"Günlük 66 TL KYK ile geçinemiyoruz" diyen Öğrenci Faaliyeti üyesi üniversite öğrencilerine, Ülkü Ocakları üyeleri tarafından saldırıda bulunuldu.
Sivil polis iki grubun arasında girerek öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı.
Herhangi bir öğrencinin yara almadığı öğrenildi.