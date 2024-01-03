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KYK burslarını protesto eden öğrencilere ülkücüler saldırdı

Dünyanın en pahalı ev kiralarına ev sahipliği yapan İstanbul'da, hızla artan fiyatlar altında ezilen öğrenciler KYK kredilerini protesto etmek istedi, karşılarına Ülkü Ocakları çıktı.

03 Ocak 2024 Çarşamba 18:27
KYK burslarını protesto eden öğrencilere ülkücüler saldırdı






KYK burslarını protesto eden öğrencilere ülkücüler saldırdı

KYK kredilerini protesto eden öğrencilerin İstanbul Üniversitesi yakınlarında bildiri dağıtma girişimi saldırıya uğradı. KYK'yı protesto eden bildiriler dağıtan öğrencilere Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen grup saldırdı.

İstanbul Beyazıt yakınlarında Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun verdiği günlük 66 liralık krediyi protesto ederek 'Geçinemiyoruz' bildirisi dağıtan öğrencilere ülkücüler saldırdı.

İstanbul Üniversitesi'nin yakınlarında bulunan Vezneciler Metro girişinde bildiri dağıtan öğrenciler saldırıya uğradı.

"Günlük 66 TL KYK ile geçinemiyoruz" diyen Öğrenci Faaliyeti üyesi üniversite öğrencilerine, Ülkü Ocakları üyeleri tarafından saldırıda bulunuldu.

Sivil polis iki grubun arasında girerek öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı.


Herhangi bir öğrencinin yara almadığı öğrenildi. 
 

Son Güncelleme: 03.01.2024 18:44
Anahtar Kelimeler:
KYKSaldırıProtestoVezneciler MetroBildiri
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