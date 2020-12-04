Bağışıklık Sistemimizi Koruyan Asker: D Vitamini

D vitamininin eksikliği kemik yapısında bozulmalara, kemik erimesine, kas güçsüzlüğüne ve farklı birçok hastalığa neden oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, D vitamini eksikliğinin diyabet, kalp ve dolaşım rahatsızlıkları, hatta kanser riskini de önemli oranda artırdığına dikkat çekti.

D vitaminin vücudumuzda aktif hale gelebilmesi için cildimizin güneşle ışınlarıyla temas etmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, bir güneş ülkesi olmamıza rağmen Türkiye’de D vitamini eksikliğinin sık görüldüğünün de altı çizdi.

Konuyla ilgili yapılan araştırmalarla bu sonucun net olarak ortaya konduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, “Yapılan bir araştırmada, özellikle İç Anadolu bölgemizde yoğun olmakla birlikte, toplam nüfusumuzun yaklaşık yüzde 70’inde D vitamini eksikliği olduğu tespit edildi” dedi.

D vitamininin temel kaynağı güneş ışınları ya da D vitamini açısından zengin besinler. Ancak D vitamini açığının kapatılabilmesi ne yazık ki kısa sürede mümkün olmuyor. Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı “Eğer kişinin multipl myelom, sarkoidoz, hiperparatiroidizm gibi kalsiyum yüksekliğine yol açan bir hastalığı varsa, D vitamini eksikliğini tedavi ederken kandaki kalsiyum seviyesinin takip edilmesi gerekir.” diye konuştu.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN D VİTAMİNİ ŞART

D vitamininin bağışıklık sisteminde önemli bir role sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı “D vitamini ihtiyacının yüzde 90'ı güneş ışınları vasıtasıyla deri tarafından karşılanır. Güneş ışınlarının dışında ayran, kefir, peynir, yoğurt, tereyağı, ton balığı, somon, uskumru, balık yağı, karaciğer, yumurta sarısı, tatlı patates, mantar en önemli D vitamini kaynaklarındandır. D vitamini bağışıklık sistemini güçlü tutarak, hastalığa neden olan virüs ve bakterilerle savaşır. Grip, tüberküloz gibi bulaşıcı hastalık riskini azaltmaya yardımcıdır.” dedi.