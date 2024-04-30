Pankreas nedir?

Batıgöz Sağlık Grubu Balçova şubesinde Gastroenteroloji alanında uzman Doç. Dr. Halil Genç, Pankreas hastalıkları hakkında bilgiler verdi. Pankreas, sindirim sistemimizin en önemli parçalarından biri olup, hem sindirim enzimleri üretir hem de vücudumuzun şeker kullanımını düzenleyen insülin dahil olmak üzere hormonlar salgılar. Doç. Dr. Halil Genç, “Pankreas hastalıklarına karşı bilinçli olmak hayat kurtarır.” dedi. Bu hayati organımız çeşitli hastalıklarla bozulabilir ve genellikle belirtiler ortaya çıktığında hastalık ilerlemiş olur. Bu yüzden, pankreas hastalıklarının erken teşhisi büyük önem taşır.

Doç. Dr. Halil Genç, “Pankreatit, yani pankreas iltihabı, bu organın en yaygın rahatsızlıklarından biridir ve iki şekilde görülür: akut ve kronik. Akut pankreatit genellikle ani başlar ve ciddi ağrıya neden olur. Alkol kötüye kullanımı ve safra taşları bu duruma en çok yol açan faktörlerdendir. Öte yandan, kronik pankreatit yavaş yavaş ilerler ve pankreasın sindirim enzimleri ve hormonları üretme yeteneğini zamanla azaltabilir. Her iki durumda da erken tanı, etkili tedavi için kritik bir faktördür.” dedi.

Pankreas kanseri, genellikle belirgin belirtiler göstermeden sessizce ilerler ve bu yüzden sıklıkla geç evrelerde teşhis edilir. Erken evrede teşhis edildiğinde ise tedavi seçenekleri ve başarı oranları önemli ölçüde artar. Bu belirtiler arasında karın bölgesinde şiddetli ağrı, sarılık, kilo kaybı, iştahsızlık, bulantı ve kusma yer alır.

Doç. Dr. Halil Genç, “Batıgöz Sağlık Grubu olarak Balçova şubemizde gelişmiş tanı ve tedavi yöntemleriyle hizmet veriyoruz. Unutmayın, pankreas sağlığınızı ihmal etmek genel sağlığınızı riske atar. Erken tanı ve tedavi için bize ulaşabilirsiniz; çünkü sağlıklı bir hayat, bilinçli bir yaklaşımla mümkündür.” diye belirtti.

Etkili bir tedavi süreci, hastalığın türüne ve evresine bağlı olarak değişiklik gösterir. Doç. Dr. Halil Genç, Batıgöz Sağlık Grubu'ndaki hastalarına multidisipliner bir yaklaşım sunarak, pankreas hastalıklarının tedavisinde bütüncül bir bakış açısı benimsediklerinin altını çiziyor. “Her hasta benzersizdir ve kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturmak, başarının anahtarıdır,” diyor. Modern tıbbın sunduğu yenilikçi tedavi yöntemlerini takip eden Dr. Genç ve ekibi, endoskopik işlemlerden cerrahi müdahalelere kadar geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.