Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
sisli
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Pankreas nedir?

Doç. Dr. Halil Genç, “Pankreatit, yani pankreas iltihabı, bu organın en yaygın rahatsızlıklarından biridir ve iki şekilde görülür: akut ve kronik.

30 Nisan 2024 Salı 11:50
Pankreas nedir?






Pankreas nedir?

Batıgöz Sağlık Grubu Balçova şubesinde Gastroenteroloji alanında uzman Doç. Dr. Halil Genç, Pankreas hastalıkları hakkında bilgiler verdi. Pankreas, sindirim sistemimizin en önemli parçalarından biri olup, hem sindirim enzimleri üretir hem de vücudumuzun şeker kullanımını düzenleyen insülin dahil olmak üzere hormonlar salgılar. Doç. Dr. Halil Genç, “Pankreas hastalıklarına karşı bilinçli olmak hayat kurtarır.” dedi. Bu hayati organımız çeşitli hastalıklarla bozulabilir ve genellikle belirtiler ortaya çıktığında hastalık ilerlemiş olur. Bu yüzden, pankreas hastalıklarının erken teşhisi büyük önem taşır.

Doç. Dr. Halil Genç, “Pankreatit, yani pankreas iltihabı, bu organın en yaygın rahatsızlıklarından biridir ve iki şekilde görülür: akut ve kronik. Akut pankreatit genellikle ani başlar ve ciddi ağrıya neden olur. Alkol kötüye kullanımı ve safra taşları bu duruma en çok yol açan faktörlerdendir. Öte yandan, kronik pankreatit yavaş yavaş ilerler ve pankreasın sindirim enzimleri ve hormonları üretme yeteneğini zamanla azaltabilir. Her iki durumda da erken tanı, etkili tedavi için kritik bir faktördür.” dedi.

Pankreas kanseri, genellikle belirgin belirtiler göstermeden sessizce ilerler ve bu yüzden sıklıkla geç evrelerde teşhis edilir. Erken evrede teşhis edildiğinde ise tedavi seçenekleri ve başarı oranları önemli ölçüde artar. Bu belirtiler arasında karın bölgesinde şiddetli ağrı, sarılık, kilo kaybı, iştahsızlık, bulantı ve kusma yer alır.

Doç. Dr. Halil Genç, “Batıgöz Sağlık Grubu olarak Balçova şubemizde gelişmiş tanı ve tedavi yöntemleriyle hizmet veriyoruz. Unutmayın, pankreas sağlığınızı ihmal etmek genel sağlığınızı riske atar. Erken tanı ve tedavi için bize ulaşabilirsiniz; çünkü sağlıklı bir hayat, bilinçli bir yaklaşımla mümkündür.” diye belirtti.

Etkili bir tedavi süreci, hastalığın türüne ve evresine bağlı olarak değişiklik gösterir. Doç. Dr. Halil Genç, Batıgöz Sağlık Grubu'ndaki hastalarına multidisipliner bir yaklaşım sunarak, pankreas hastalıklarının tedavisinde bütüncül bir bakış açısı benimsediklerinin altını çiziyor. “Her hasta benzersizdir ve kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturmak, başarının anahtarıdır,” diyor. Modern tıbbın sunduğu yenilikçi tedavi yöntemlerini takip eden Dr. Genç ve ekibi, endoskopik işlemlerden cerrahi müdahalelere kadar geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Son Güncelleme: 30.04.2024 12:13
Anahtar Kelimeler:
PankreasPankreas Nedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Kronik Depresyonun, Öğrenci Başarısına Etkisi
Kronik Depresyonun, Öğrenci Başarısına Etkisi
Zerdeçalın 11 faydası
Zerdeçalın 11 faydası
 Damar tıkanıklığını önlemenin 7 etkili yolu
 Damar tıkanıklığını önlemenin 7 etkili yolu
Dyt. Nur Kişioğlu | Çocuklara balık yağını sevdirmeliyiz
Dyt. Nur Kişioğlu | Çocuklara balık yağını sevdirmeliyiz
Sivrisinekle bulaşan tehlikeli hastalık uyarısı
Sivrisinekle bulaşan tehlikeli hastalık uyarısı
Sınav stresi çocukları dişinden etmesin
Sınav stresi çocukları dişinden etmesin
Epilepsi hastaları için koştular
Epilepsi hastaları için koştular
Bahar Moduna Geçişinizi Kolaylaştıracak Beslenme Önerileri
Bahar Moduna Geçişinizi Kolaylaştıracak Beslenme Önerileri
SAHİM-SEN Başkanı Akarken | İlaca erişim en temel hak
SAHİM-SEN Başkanı Akarken | İlaca erişim en temel hak
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim