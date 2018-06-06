12 katlı lüks otelde yangın çıktı



İngiltere Londra'da lüks mekanlarının bulunduğu bölgede yer alan Mandarin Oriental Otel'de çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

İngiltere'nin en lüks mağazalarının bulunduğu cadde üzerinde bir otelde çıkan yangın korkuya neden oldu. Londra’nın lüks alışveriş merkezlerinin bulunduğu Knightsbridge’deki beş yıldızlı Mandarin Oriental otelinde yangın çıktı. Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor..

Kentte lüks alışveriş merkezlerinin bulunduğu Knightsbridge’deki beş yıldızlı Mandarin Oriental otelinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yerel saatle 16.00 (TSİ 18.00) sularında 12 katlı otelde çıkan yangına, 100’ün üzerinde itfaiye ekibi, 15 yangın söndürme aracıyla müdahale ediyor.

Bölgedeki Sloane Caddesi ve Grosvenor Place araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yetkililer, yangında herhangi bir can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.