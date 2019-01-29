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6 eşli Emir'den, erkeklere cinsiyet eşitliği ödülü

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum, ülkesinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında çaba harcayanlara ödül verdi. Ödülü alanların tamamı Maktum gibi çok eşli, üstelik aralarında kadınlara işkence eden de var..

6 eşli Emir'den, erkeklere cinsiyet eşitliği ödülü

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum, ülkesinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında çaba harcayanlara ödül verdi. Ödülü alanların tamamı Maktum gibi çok eşli, üstelik aralarında kadınlara işkence eden de var..

29 Ocak 2019 Salı 05:01
6 eşli Emir'den, erkeklere cinsiyet eşitliği ödülü

6 eşli Emir'den, erkeklere cinsiyet eşitliği ödülü

Tam sayısı bilinmemekle birlikte 2011 yılında 6 ayrı sarayında 6 ayrı eşi 24 çocuğu bulununan BAE'nin eli kanlı emiri  Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum önceki gün ülkesinde çoğu kendisi gibi çok eşli çok sayıda kişile 'Cinsiyet eşitliği ödülü' dağıttı. 

Ortadoğu'da terör örgütlerinin finansörü olarak bilinen, darbecilerin kanlı iş birlikçisi Birleşik Arap Emirlikleri Kralı (Emiri) Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum, Araplar başta olmak üzere sosyal medyada alay konusu oldu. Kendisinden son olarak kendisinden oldukça küçük 17 yaşında bir kızla evlenen Maktum, ülkesinde cinsiyet eşitliğini sağlayan çoğu harem sahibi erkekleri plaketlerle ödüllendirmesi sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisine neden oldu. Ödüllerin tamamını erkeklere veren Maktum, daha önce saraydan kaçak kızını özel ajanlar kiralayarak AB ülkelerinden kaçırtması ve çok sayıda kadını öldürtmesi ile biliniyor.

Cinsiyet eşitliği ödülünü alanlardan birinin ülkeden kaçın kadınlara işkence ettiği iddia ediliyor. 

ÖDÜL ERKEKLERE VERİLDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde iş hayatında kadın-erkek eşitliğini destekleyen kişilere verilen cinsiyet eşitliği ödüllerinin tüm kazananları erkekler oldu.

BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Korgeneral Şehy Saif bin Zeyd el Nahyan, orduda annelik izni uygulamasını başlattığı için "cinsiyet eşitliğine en çok destek veren kişi" ödülüne layık görüldü.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kazananlara plaketlerini takdim ederken çekilen fotoğrafları da sosyal medyada hem alay konusu oldu hem de tepki çekti. 

Bir kullanıcı, "Çeşitlilik işini gerçekten çok güzel çözmüşsünüz. Beyefendilerden birisi gri giyinmiş" yorumunu yaptı. 

BAE'nin resmi basın bürosu tarafından paylaşılan bir Twitter mesajında ise "Birleşik Arap Emirlikleri'nin kadınlarıyla gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceğini şekillendirme konusunda merkezi bir rolü üstleniyorlar" dendi. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 2018'de yürüttüğü bir araştırmada, Körfez ülkeleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin cinsiyet eşitliği konusunda en iyi konumda bulunan ülke olduğu ifade edilmişti. 

2015 verilerinin incelendiği raporda ülkede kadınların yüzde 43'ünün üniversite mezunu olduğu belirtiliyordu. 

Ancak kadın hakları örgütleri, cinsiyet ayrımcılığının BAE'de hâlâ oldukça yaygın olduğunu vurguluyor. 
Özellikle ülkedeki yargı sisteminin ayrımcı olduğu, evlilik ya da boşanma gibi konularda kadınların ikinci plana atıldığı eleştirisi yöneltiliyor.
 

Anahtar Kelimeler:
DubaiBAE
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