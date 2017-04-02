AB ile İngiltere arasında savaş rüzgarları esiyor

İngiltere Avrupa Birliği'ne veda ederken, Avrupa ülkeleri ile bir asır önce yaşadığı sorunları yeniden gündeme getiriyor. Üstelik İngiliz muhalefetinden savaş çığlıkları yükseliyor

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